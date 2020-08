fot. mimpki / Shutterstock

Ruszyła nowa akcja promocyjna w Lidlu, w której sieć zachęca do oszczędzania. Za wydanie 240 zł klienci otrzymają ceramiczną skarbonkę.

– Już od poniedziałku 10 sierpnia we wszystkich sklepach sieci Lidl Polska będziemy mogli zdobyć ceramiczną skarbonkę, dokonując zakupów 6 razy za kwotę minimum 40 zł, w tym w naszym koszyku powinno się znaleźć przynajmniej jedno warzywo lub owoc. Każde wydane 40 zł to jedna naklejka, a sześć naklejek możemy wymienić w kasie na skarbonkę. Skarbonki wykonano z ceramiki, są zapakowane w ekologiczny sposób - w papierową osłonę oraz kartonik – czytamy w komunikacie prasowym sieci.

Z akcji promocyjnej "W Lidlu oszczędzanie ma swój dom" wyłączone są m.in. napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty lecznicze, preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz karty prezentowe LIDL.

Rusza akcja promocyjna - "W Lidlu oszczędzanie ma swój dom" / Lidl

– Obecnie uruchamiamy nową akcję „W Lidlu oszczędzanie ma swój dom”, która zachęca do racjonalnych postaw i odkładania środków. Zależy nam, aby w polskich domach stanęła nasza symboliczna skarbonka, która - mamy nadzieję - zmotywuje do oszczędzania i realizacji wielu celów – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communication, Lidl Polska.

Akcja promocyjna trwa od 10 sierpnia (poniedziałek) do 5 września (sobota) lub do wyczerpania zapasów. Oferta dostępna jest we wszystkich marketach Lidl w Polsce.

