Prok. Bialik: Żaden wątek śledztwa nie pozwala na przyznanie Czarneckiemu statusu pokrzywdzonego

Żaden wątek postępowania dotyczącego podejrzenia przekroczenia uprawnień przez byłego szefa KNF Marka Ch. nie pozwala na przyznanie Leszkowi Czarneckiemu statusu pokrzywdzonego - przekazała PAP w oświadczeniu rzeczniczka Prokuratury Krajowej prokurator Ewa Bialik.

Jak dodała, czyn zarzucony Markowi Ch. należy do kategorii przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych, przez co podejrzany działał jedynie na szkodę interesu publicznego.

W ten sposób prok. Bialik odniosła się do piątkowej publikacji "Gazety Wyborczej". Dziennik podał m.in., że właściciel Getin Banku Leszek Czarnecki, który jesienią 2018 r. złożył zawiadomienie w sprawie korupcji w KNF, nie ma w prokuratorskim postępowaniu w tej sprawie statusu pokrzywdzonego. "GW" zaznaczyła też, że prokuratura odmówiła Czarneckiemu dostępu do wyników badań wariografem i poinformowała o braku statusu pokrzywdzonego. "I to mimo że od czasu wybuchu afery KNF banki Czarneckiego straciły ponad 2,5 mld zł" - napisała "GW".

Rzeczniczka PK w oświadczeniu przesłanym PAP potwierdziła, że prokuratura odmówiła Czarneckiemu nadania statusu pokrzywdzonego. "Czyn zarzucony Markowi Ch. należy do kategorii przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych, przez co podejrzany działał jedynie na szkodę interesu publicznego. Żaden wątek tego postępowania nie pozwala na przyznanie Leszkowi Czarneckiemu statutu pokrzywdzonego" - zaznaczyła.

Zwróciła uwagę, że "to przepisy kodeksu postępowania karnego, obowiązujące orzeczenia Sądu Najwyższego oraz ugruntowane poglądy doktryny wskazują, kto otrzymuje status pokrzywdzonego".

"Zgodnie z treścią art. 49 par. 1 kodeksu postępowania karnego pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Sąd Najwyższy wielokrotnie odnosił się do wykładni pojęcia pokrzywdzonego, opowiadając się za ścisłą, a nie uznaniową wykładnią pojęcia pokrzywdzonego. Jednocześnie Sąd Najwyższy wyraźnie rozróżniał bezpośrednie naruszenie dobra prawnego od pośredniego. I tylko tym osobom, którym dobro przyznane zostało naruszane bezpośrednio, przysługuje status pokrzywdzonego" - głosi oświadczenie PK.

Prok. Bialik zapewniła, że niezależnie od stanowisk i funkcji piastowanych przez strony postępowania prokuratora równo traktuje wszystkich jego uczestników, stosując wobec nich te same rozwiązania prawne

"Choć autor artykułu sugeruje, że Leszek Czarnecki został bezpośrednio pokrzywdzonym, to nie ma żadnego związku między stratami, jakie poniósł bank Leszka Czarneckiego, a faktem prowadzenia postępowania w sprawie byłego szefa KNF. Już w 2016 roku Idea Bank był zobowiązany przez KNF do wdrożenia programu postępowania naprawczego, ponieważ kondycja finansowa banku budziła wątpliwości i zastrzeżenia tej instytucji. Zatem problemy finansowe tego banku mają swoje źródło w zdarzeniach sprzed 2018 roku. Prowadzone postępowanie nie miało żadnego wpływu na sytuację finansową banków Leszka Czarneckiego" - dodała prok. Bialik.

Były szef KNF został zatrzymany 27 listopada ub. roku. W śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w związku z rozmową z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim, na którym omawiano przebieg postępowania KNF w sprawie programu naprawczego tego banku. Czarnecki, który nagrał tę rozmowę, na początku listopada ub.r. złożył doniesienie w prokuraturze, a 19 listopada przez 12 godzin składał w niej zeznania.

"Gazeta Wyborcza" napisała 13 listopada ub.r., że w marcu 2018 roku ówczesny przewodniczący KNF zaoferował Czarneckiemu przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za około 40 mln zł - miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez szefa KNF prawnika. Czarnecki nagrał rozmowę, jednak w nagraniu nie znalazła się wypowiedź Chrzanowskiego o tej kwocie. Według biznesmena szef KNF pokazał mu kartkę, na której napisał "1 proc.", co miało stanowić część wartości Getin Noble Banku "powiązaną z wynikiem banku".

Adwokat Czarneckiego mec. Roman Giertych przyznał, że kartki z jednym procentem nie ma, ale - jak przekonywał - jest inny sposób na udowodnienie tego, że istniała. Oświadczył, że jego klient jest gotowy poddać się badaniu wariograficznemu.

Jak podawała Prokuratura Krajowa, podczas spotkania z Czarneckim ówczesny szef KNF zaproponował biznesmenowi "zatrudnienie Grzegorza Kowalczyka w charakterze prawnika w Getin Noble Bank SA na okres 3 lat oraz przekazał Leszkowi Czarneckiemu informację, że zatrudnienie to będzie skutkować przychylnością Komisji Nadzoru Finansowego w czasie realizacji programu naprawczego Getin Noble Bank SA".(PAP)

