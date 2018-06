Leasing samochodu za 50 tys. zł – ile to kosztuje?

W związku z rosnącym zainteresowaniem leasingiem samochodów, sprawdziliśmy oferty firm leasingowych na auta za 50 tys. zł.

Poprosiliśmy więc banki oraz firmy działające na rynku leasingu samochodów o kalkulację kosztów środka transportu o wartości 50 tys. zł netto na okres 36 miesięcy. Założyliśmy, że przedmiotem leasingu jest używany samochód osobowy z rocznika 2017, silnik – benzyna 2.0 (przy czym nie została uwzględniona marka auta, co umożliwia porównanie ofert z różnych firm leasingowych). Klientem natomiast jest przedsiębiorca z sektora MŚP, który posiada zdolność leasingową. Poglądowe oferty otrzymaliśmy od BNP Paribas Leasing Services, Idea Getin Leasing, mBanku, Banku Millennium, PKO Leasing oraz BZ WBK Leasing. Sprawdziliśmy, jakie są miesięczne koszty leasingu oraz jakie usługi klient otrzyma w pakiecie.

Koszty miesięczne leasingu samochodu o wartości 50 tys. zł

Leasing jako forma finansowania daje możliwość ograniczenia miesięcznego obciążenia wynikającego z umowy poprzez zaliczanie wydatków związanych z leasingiem w koszt uzyskania przychodu. Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu, firmy (głównie z sektora MŚP) sięgały po leasing przy finansowaniu pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. W strukturze rynku transakcje te stanowiły w I kw. br. aż 46,4 proc.

Decydując się na transakcję leasingową, warto porównać oferty różnych firm pod kątem łącznego kosztu umowy, na który wpływa okres finansowania, warunki spłaty, wysokość opłaty początkowej, wysokość wykupu sprzętu oraz koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

poniżej prezentujemy dwie kalkulacje finansowania samochodu osobowego. Pierwsza z nich uwzględnia wykup w wysokości 1 proc. wartości przedmiotu umowy, druga natomiast – wykup 25-proc. Każda z opcji zakłada wniesienie wkładu własnego w wysokości 10 proc.

Rozważając zaciągniecie leasingu, przedsiębiorca przeważnie nie musi martwić się dodatkowymi kosztami związanymi z prowizją za udzielenie leasingu czy opłatą za opracowanie wniosku. Firmy leasingowe w związku z dużą konkurencją na rynku odchodzą od tego typu opłat. Nie oznacza to jednak, że nie spotkamy się z tego typu kosztami. Przykładowo w BZ WBK Leasing prowizja ustana jest indywidualnie i może zostać obniżona do 0 proc.

Wysokość miesięcznej raty może kształtować się w przedziale od 1179 zł (mBank) do 1346 zł (BNP Paribas Leasing Services) - w opcji z indywidualnym ubezpieczeniem. Natomiast jeśli przedsiębiorca zdecyduje się ubezpieczyć przedmiot umowy za pośrednictwem firmy leasingowej, koszt raty miesięcznej wzrośnie o około 200-300 zł.

Warunki leasingu samochodu osobowego o wartości 50 tys. zł netto - wykup 1 proc. Warunki BNP Paribas Leasing Services Idea Getin Leasing mBank Bank Millennium PKO Leasing BZ WBK Leasing Prowizja za udzielenie leasingu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od 0% Opłata za opracowanie wniosku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Możliwość ubezpieczenia indywidualnego tak tak tak tak tak tak Miesięczna rata leasingowa (z ubezp.) - - 1458,00 zł 1 615,40 zł - 1587,83 zł (1) Miesięczna rata leasingowa (bez ubezp.) 1345,80 zł 1326,45 zł 1179,00 zł 1313,26 zł 1197,95 zł 1324,50 zł Łączny koszt leasingu w wariancie z ubezp. - - 127,50% 127,30% - 106,37% Łączny koszt leasingu w wariancie bez ubezp. (2) 107,90% 107,50% 105,25% 105,55% 106,84% - (1) ubezpieczenie jest prezentowane jako odrębna pozycja na fv, na potrzeby zestawienia dodano równowartość 1/12 rocznego ubezpieczenia

(2) za łączny koszt leasingu uważa się sumę rat leasingowych, wpłatę początkową, koszt ubezpieczenia (jeśli dotyczy), prowizję, kwotę wykupu

Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji od instytucji leasingujących, stan na 25.06.2018 r.

Przy czym należy pamiętać, że większość firm leasingowych daje przedsiębiorcy możliwość wyboru, czy ubezpieczenie, które jest obowiązkowe, zakupi indywidualnie, czy poprzez leasingodawcę.

Im wyższy wykup, tym niższa wartość miesięcznej raty leasingowej. Przy opcji wykupu wynoszącej 25 proc. przedsiębiorca może liczyć na ratę leasingową w przedziale od 895,50 zł (mBank) do 1038,41 zł (BNP Paribas Leasing Services).

Warunki leasingu samochodu osobowego o wartości 50 tys. zł netto - wykup 25 proc. Warunki BNP Paribas Leasing Services Idea Getin Leasing mBank Bank Millennium PKO Leasing BZ WBK Leasing Prowizja za udzielenie leasingu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od 0% Opłata za opracowanie wniosku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Możliwość ubezpieczenia indywidualnego tak tak tak tak tak tak Miesięczna rata leasingowa (z ubezp.) - - 1174,50 zł 1300,60 zł - 1276,83 zł (1) Miesięczna rata leasingowa (bez ubezp.) 1038,41 zł 1012,82 zł 895,50 zł 998,46 zł 917,76 zł 1 013,50 zł Łączny koszt leasingu w wariancie z ubezp. - - 128,78% 128,64% - 107,97% Łączny koszt leasingu w wariancie bez ubezp. (2) 109,77% 108,92% 106,53% 106,88% 108,42% - (1) ubezpieczenie jest prezentowane jako odrębna pozycja na fv, na potrzeby zestawienia dodano równowartość 1/12 rocznego ubezpieczenia

(2) za łączny koszt leasingu uważa się sumę rat leasingowych, wpłatę początkową, koszt ubezpieczenia (jeśli dotyczy), prowizję, kwotę wykupu

Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji od instytucji leasingujących, stan na 25.06.2018 r.

Usługi dodatkowe czy cross-selling? Na co może liczyć przedsiębiorca?

Leasing jest postrzegany jako elastyczna forma finansowania, której warunki można indywidualnie dostosować do potrzeb klienta. Okazuje się jednak, że przedsiębiorcy nie mają co liczyć na usługi serwisowe czy wymianę opon w ramach opłacanej raty. Firmy leasingowe co najwyżej stosują cross-selling bądź skłonne są zachęcić usługami dodatkowymi, jednak i taka sytuacja występuje dość rzadko.

Jeśli chodzi o usługi dodatkowe, przykładowo Idea Getin Leasing proponuje Travel Card, dzięki której przedsiębiorca może nieodpłatnie korzystać z noclegów w hotelach w całej Europie (w cenie dwóch posiłków). Bank Millennium natomiast oferuje Autokomfort, czyli możliwość serwisu, obsługi opon po kosztach rzeczywistych, a PKO Leasing – kartę paliwową czy ubezpieczenie (komunikacja + produkty dodatkowe).

Z analizy otrzymanych ofert firm leasingowych wynika, że cross-selling jest również rzadkim zjawiskiem. Wyłącznie mBank informuje o możliwości obniżenia łącznego kosztu umowy poprzez założenie konta bieżącego. Natomiast w PKO Leasing występuje jedynie możliwość obniżenia kosztu leasingu przy skorzystaniu z ubezpieczenia.

Usługi dodatkowe w ramach umowy leasingowej Instytucja leasingująca Usługi dodatkowe w ramach zawartej umowy leasingu Czy umowa leasingowa obejmuje usługi serwisowe? Czy umowa leasingowa obejmuje usługę wymiany opon? Czy stosowany jest cross-selling, który umożliwia obniżenie kosztów leasingu? BNP Paribas Leasing Services brak nie nie nie Idea Getin Leasing TRAVEL CARD - wraz z finansowaniem pojazdu klient otrzymuje kartę Travel Card, dzięki której może nieodpłatnie korzystać z noclegów w hotelach w całej Europie (w cenie jedynie dwóch posiłków) nie nie nie mBank brak nie nie założenie konta w mBanku podczas podpisania umowy pozwoli obniżyć łączny koszt umowy Bank Millennium AUTOKOMFORT - możliwość serwisu, obsługi opon po kosztach rzeczywistych tak, po kosztach rzeczywistych tak, po kosztach rzeczywistych nie PKO Leasing ubezpieczenia - komunikacja + produkty dodatkowe, usługi serwisowe, karta paliwowa tak, przy wyborze produktu związanego z usługami serwisowymi tak, przy wyborze produktu związanego z usługami serwisowymi nie, jedynie możliwość obniżenia kosztu leasingu przy skorzystaniu z ubezpieczenia BZ WBK Leasing brak nie nie nie Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji od instytucji leasingujących, stan na 25.06.2018 r.

Oczywiście leasingobiorca ma możliwość rozszerzenia umowy o opcje dodatkowo płatne. Jednak to wiąże się z podniesieniem kosztów miesięcznych związanych z zawartym kontraktem.

Leasing nie dla wszystkich firm

Leasing jest wygodną formą finansowania, po którą chętnie sięgają przedsiębiorcy z sektora MŚP. Mogą liczyć na minimum formalności oraz szybką decyzję o przyznaniu finansowania. Jednak w dalszym ciągu tylko w nielicznych firmach leasingowych można dostać leasing od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. I tak, PKO Leasing oraz Bank Millennium wymagają, aby firma była prowadzona przez 12 miesięcy. Przy czym w PKO Leasing jest możliwość skrócenia wymaganego okresu do pół roku, pod warunkiem prowadzenia przez klienta uproszczonej księgowości. Idea Getin Leasing udziela finansowania firmom z co najmniej 3-miesięcznym stażem, natomiast od pierwszego dnia prowadzenia działalności można starać się o leasing samochodu w BZ WBK Leasing.

Warunki uzyskania leasingu samochodu osobowego Instytucja leasingująca Warunki BNP Paribas Leasing Services min. okres prowadzenia działalności wynosi 12 mies., w przypadku prowadzenia klientów na uproszczonej księgowości – 6 mies.; wymagane dokumenty: dokumenty finansowe potwierdzające dochody, aktualne dokumenty rejestrowe, dowody osobiste/karty pobytu właścicieli, zaświadczenie o braku zaległości z ZUS i US, faktura proforma zakupu finansowanego pojazdu lub inny dokument zakupu, Idea Getin Leasing działalność prowadzona przez min. 3 miesiące mBank w przypadku firm z kategorii start-up wymagana jest opłata OW na poziomie 20% oraz wypełniony wniosek leasingowy, dla przedsiębiorców mających zamknięty pełen rok obrachunkowy zawarcie umowy leasingowej od 0% opłaty wstępnej plus wniosek leasingowy Bank Millennium okres prowadzenia działalności min. 12 miesięcy, oświadczenia klienta PKO Leasing oferta dostępna jest dla klientów prowadzących działalność od 1 dnia; wśród wymaganych dokumentów znajdują się: dokumenty finansowe, wypełniony wniosek o leasing, dokumenty związane z przedmiotem finansowania (faktura proforma, specyfikacja, ewentualne dodatkowe dokumenty w przypadku dostawców nieautoryzowanych) BZ WBK Leasing od pierwszego dnia prowadzenia działalności w przypadku Autoleasingu, przy procedurze uproszczonej nie są wymagane żadne dokumenty finansowe ani rejestrowe Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji od instytucji leasingujących, stan na 25.06.2018 r.

Niestety nowo powstałe firmy w dalszym ciągu postrzegane są jako podmioty obarczone wyższym ryzykiem niespłacalności, dlatego mają problem z zaciągnięciem nie tyko kredytu w banku, ale również leasingu.

Dostępne kanały składania wniosku leasingowego Instytucja leasingująca Dostępne kanały BNP Paribas Leasing Services komis, dealer, oddział banku Idea Getin Leasing contact center, internet, dostawca aut, sieć handlowa mBank oddziały mLeasing, oddziały mBank, strona internetowa Bank Millennium doradca leasingowy PKO Leasing placówka PKO BP, doradca leasingowy, siedziba dealera WBK Leasing doradca, internet, infolinia Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji od instytucji leasingujących, stan na 25.06.2018 r.

Z drugiej strony przedsiębiorstwa, które spełniają warunki otrzymania leasingu, mają udostępnione przez firmy liczne kanały, za pośrednictwem których można wnioskować o finansowanie – począwszy do oddziału, po stronę internetową, infolinię, jak również sieć dealerów oraz dostawców aut.

Obecnie samochód jest najpopularniejszym przedmiotem umów leasingowych. Po pierwsze dlatego, że jest to podstawowe narzędzie pracy większości firm. Po drugie, jest to korzystna forma finansowania pod względem podatkowym. Niestety branżę leasingową czekają duże zmiany, które mogą wpłynąć na popularność leasingu wśród przedsiębiorców, a przede wszystkim jego opłacalność. Od 2019 r. znika koncepcja leasingu operacyjnego, co oznacza, że każdy leasing będzie musiał zostać ujęty w bilansie spółki jako zobowiązania finansowe. Jednak zmiany dotyczyć mają przede wszystkim firm giełdowych bądź firm zależnych od firm giełdowych. Dodatkowo resort finansów planuje zrównanie limitu odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych z kosztami ich leasingu operacyjnego, likwidację kilometrówki czy ograniczenie możliwość odliczania wydatków na auta wykorzystywane służbowo i prywatnie.

Katarzyna Rostkowska