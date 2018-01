Laureat ekonomicznego Nobla wieszczy całkowity krach bitcoina

Robert Shiller, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii (zwanej potocznie ekonomicznym Noblem), uważa, że bitcoina czeka całkowity krach. Opinia znanego noblisty nie jest niespodzianką, od jakiegoś czasu należy on bowiem do obozu bitcoinowych niedźwiedzi.

„On [bitcoin – przyp. red.] nie ma żadnej wartości, chyba że istnieje powszechna zgoda, że jest coś wart. Inne rzeczy, jak np. złoto, mają przynajmniej same w sobie jakąś wewnętrzną wartość, nawet gdyby ludzie nie postrzegali go jako inwestycję” – powiedział laureat ekonomicznego Nobla z 2013 roku w wypowiedzi dla telewizji CNBC.

„Przypomina mi się mania tulipanowa w Holandii w latach czterdziestych XVII wieku (…) Za tulipany jednak wciąż coś płacimy, czasem nawet całkiem sporo. Tymczasem bitcoina może czekać całkowity krach i zapomnienie i myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, chociaż może nastąpić nawet za 100 lat” – twierdzi profesor uniwersytetu Yale.

Jak zaznacza telewizja CNBC, wywiad udzielony jej przez Shillera, w czasie którego wypowiadał się on na temat bitcoina, miał miejsce jeszcze przed gwałtowną wyprzedażą najpopularniejszej kryptowaluty, jaka miała miejsce wcześniej w mijającym tygodniu i doprowadziła kurs bitcoina do połowy jego rekordowych wartości. Potem jednak notowania bitcoina odreagowały niemal 30-procentowym wzrostem w ciągu 24 godzin.

Nie jest to pierwsza negatywna wypowiedź Roberta Shillera na temat bitcoina, już wcześniej określał on najpopularniejszą kryptowalutę mianem bańki spekulacyjnej. Shiller należy bowiem do obozu bitcoinowych niedźwiedzi , w towarzystwie kilku innych noblistów, takich jak Joseph Stiglitz czy Paul Krugman. Bitcoinowym niedźwiedziem jest także jeden z najbardziej znanych na świecie inwestorów - Warren Buffett, który stwierdził niedawno: „ W temacie kryptowalut mogę powiedzieć tyle, że niemal na pewno zmierza to do złego zakończenia ”.

Według obliczeń ekspertów, wzrost ceny bitcoina do poziomu przekraczającego 19 000 dolarów, jaki miał miejsce w grudniu, doprowadził do tego, że pokonał on pod względem zasięgu nawet wspominaną przez Shillera tulipomanię.

Warto dopowiedzieć, że według Shillera z bańką spekulacyjną mamy aktualnie do czynienia nie tylko na bitcoinie, ale i na innych rynkach.

