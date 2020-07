Złoto najdroższe w historii. Rekord z 2011 r. pobity

fot. andreyphoto63 / Shutterstock

Notowania złota przekroczyły historyczne maksimum z września 2011 r. Kolejnym przełomowym momentem może być przebicie 2000 dolarów za uncję.

Poniedziałkowy poranek przyniósł wyraźny wzrost cen kontraktów na złoto. O 06:47 czasu polskiego notowania cen złota wskazywały 1927 dolara. Niewiele ponad godzinę wcześniej notowania kruszcu wynosiły ok. 1936 dolara za uncję. Oba poziomy są wyższe od poprzedniego historycznego rekordu (1921 USD we wrześniu 2011 r.).

Ostatniego wzrostu cen złota nie sposób rozpatrywać w oderwaniu od wyraźnego osłabienia dolara, w którym wyceniany jest królewski metal. W poniedziałkowy poranek kurs EUR/USD przekracza 1,17 dolara. To najwyższy poziom od 2018 r.

Fakt ten ma również znaczenie dla cen złota wyrażonych w złotych. Z polskiej perspektywy ceny złota (aktualnie 7260 zł) nie przekroczyły bowiem majowych maksimów (7450 zł), co związane jest ze spadkiem kursu USD/PLN z ok. 4,20 zł do 3,75 zł. W trakcie ostatnich tygodni również w naszym kraju wzrosło zainteresowanie złotem, o czym piszemy w dzisiejszym artykule „Polacy pokochali złoto”.

Oprócz wyraźnego wzrostu cen złota, na otwarciu nowego tygodnia obserwujemy śrubowanie historycznych rekordów przez srebro, które wyceniane jest już na 24,17 dolara za uncję wobec 20,33 dolara zaledwie przed tygodniem.

Wśród innych bezpośrednich powodów przebicia przez złoto i srebro historycznych rekordów właśnie dziś można wskazać sporo: od korekty na Wall Street, przez rosnące napięcia na linii Chiny-USA, brak pewności odnośnie do kolejnego „dosypywania” przez amerykańskie władze pieniędzy do gospodarki czy coraz gorsze dane o liczbie zachorowań na koronawirusa, co rodzi widmo kolejnego „lockdownu”. Oczywiście nie można także zapominać o wysokiej aktywności banków centralnych, które chcąc rozruszać gospodarkę godzą w wartość siły nabywczej lokalnych walut, co budzi obawy o wzrost inflacji.

Prognozy: złoto będzie droższe

W ostatnich tygodniach światło dzienne ujrzały zaktualizowane prognozy dla cen złota. Analitycy Goldman Sachs są zdania, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy cena uncji złota wzrośnie do 2000 dolarów. Również Citibank spodziewa się, że 2000 dolarów za uncję przebite zostanie w 2021 r. Jeszcze bardziej optymistyczne prognozy dla złota już od kwietnia kreśli Bank of America. Zdaniem analityków tego banku w ciągu 18 miesięcy cena uncji złota wzrośnie do 3000 dolarów.

Planujemy kontynuację tematu.