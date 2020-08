fot. Kacper Pempel / Reuters

KGHM z optymizmem patrzy na wyniki Sierra Gorda w kolejnych okresach, liczy na utrzymanie w chilijskiej kopalni niskich kosztów - poinformował wiceprezes KGHM Paweł Gruza.

Wiceprezes pytany podczas wideokonferencji, czy wysoki wynik EBITDA Sierra Gorda w drugim kwartale jest powtarzalny, odpowiedział: "Co do zasady program oszczędności na Sierra Gorda jest tak zaprojektowany, by - wykorzystując przestrzeń zawirowań na rynku - tak zreformować kontrakty i bazę kosztową, by była optymalna, minimalna także na przyszłość, w kolejnych okresach sprawozdawczych".

"Na wynik finansowy Sierra Gorda patrzymy z optymizmem, licząc na możliwość utrzymania dobrych pozycji kosztowych w przyszłych okresach" - dodał wiceprezes.

Przeczytaj także KGHM jedną z trzech firm w branży, które zwiększyły produkcję

W drugim kwartale 2020 r. skorygowana EBITDA Sierra Gorda - proporcjonalnie do 55 proc. udziałów, które posiada w spółce KGHM - wyniosła 324 mln zł wobec 131 mln zł rok wcześniej.

Jak tłumaczy wiceprezes, dobry wynik kopalni to efekt wyższego przerobu i lepszej zawartości miedzi w rudzie.

"Formuły cenowe, które mamy w sprzedaży koncentratu z Sierra Gorda powodują czasami pozytywny efekt w stosunku do średniej ceny na LME i tak było w tym okresie" - powiedział Gruza.

"Z optymizmem patrzymy na następne miesiące" - dodał.

Jak poinformował wiceprezes, grupa liczy, że w przyszłym roku KGHM nie będzie już musiał zasilać finansowo Sierra Gorda.

"Sierra Gorda, dzięki dobrej produkcji i pozycji finansowej, jest w stanie refinansować stare zadłużenie i mamy nadzieję, że prace nad budżetem przyszłorocznym dadzą taki rezultat, że będzie to pierwszy rok, w którym nie będziemy finansować z kraju projektu w Chile, a być może wektor finansowy będzie skierowany w drugą stronę" - powiedział Gruza.

Zauważył, że według wcześniejszych założeń KGHM Sierra Gorda już w tym roku miała nie wymagać dofinansowania z kraju.

"Niestety sytuacja na rynkach i podejście naszych partnerów w projekcie spowodowało, że musieliśmy zasilić Sierra Gorda wkładem finansowym, co miało wpływ na wynik netto w I połowie roku" - powiedział.

W I półroczu 2020 r. kopalnia Sierra Gorda wymagała dofinansowania (w formie podwyższenia kapitału) na poziomie 52 mln USD (w części dotyczącej 55 proc. udziału kontrolowanego przez grupę KGHM). (PAP Biznes)

pel/ ana/