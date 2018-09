Idea Bank proponuje klientom rekompensaty

Idea Bank rozliczy się z klientami z prowizji pobranych w latach 2015-16, zaproponuje lepiej oprocentowaną lokatę i zagwarantuje brak podwyżek opłat na rok. To skutki kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącej tzw. trwałego nośnika.

UOKiK zakwestionował sposób, w jaki banki informowały klientów o zmianach w cenniku i regulaminach. Zdaniem urzędu kilka instytucji przekazywało informacje, nie spełniając wymogów tzw. trwałego nośnika. Bank powinien informować o zmianach nie tylko za pomocą bankowości elektronicznej, ale także na płytach CD lub w papierowej korespondencji. Na liście znalazły się Alior Bank, Bank Millennium, BZ WBK, Deutsche Bank, Idea Bank, Pekao i Plus Bank.

Idea Bank rozesłał właśnie do klientów korespondencję, w której zaprasza do oddziałów w celu podpisania aneksu do umowy. Aneks ten potwierdzi obowiązujące warunki świadczenia usług przez bank. Bank rozliczy się jednocześnie z opłat i prowizji zmienionych w okresie od stycznia 2015 do grudnia 2016 roku. Rozliczenie obejmować będzie okres od dnia rozpoczęcia stosowania tych opłat i prowizji (wprowadzenia w 2015 lub 2016 r. bez odpowiedniej podstawy prawnej lub zakomunikowanej z pominięciem trwałego nośnika informacji) do dnia podpisania aneksu. Przy czym jeśli będzie to niedopłata za strony klienta, to klient nie poniesie żadnych konsekwencji. Natomiast nadpłaty wrócą na konto klienta w ciągu 3 miesięcy.

Bank proponuje też dodatkowe bonusy:

lokatę na miesiąc oprocentowaną stawką 3 proc. Minimalna kwota lokaty to 500 zł, maksymalna 10.000 zł,

gwarancję braku podwyżek opłat konta i karty przez rok.

O rekompensatę mogą się ubiegać posiadacze ROR-ów, kont oszczędnościowych, kart debetowych i kredytowych, którzy w latach 2015-2016 korzystali z tych produktów i nadal z nich korzystają. W przypadku niepodpisania aneksu, zmiany opłat i prowizji wprowadzone przez bank w okresie 2015-16 nie będą obowiązywać jednak klientowi nie zostanie wypłacona rekompensata.

Pozostałe banki, które znajdują się na liście UOKiK, też będą musiały rozliczyć się z klientami, oferując zwrot pobranych opłat lub darmowe usługi. Tymczasem sektor bankowy prowadzi prace, których celem jest rozwiązanie kwestii trwałego nośnika. Brane pod uwagę są dwa rozwiązania. Pierwszym jest technologia WORM (z ang. Write Once, Read Many – zapisz raz, czytaj wiele razy), drugie to rozwiązanie sektorowe oparte o blockchainie, nad którym pracują Związek Banków Polskich, Krajowa Izba Rozliczeniowa i Biuro Informacji Kredytowej.

Wojciech Boczoń