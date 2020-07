Grodno ogłosi nową strategię. Planuje wzmocnić udział fotowoltaiki

fot. Michaela Rehle / Reuters

Grodno w przeciągu kilku tygodni ogłosi strategię. Głównym źródłem przychodów grupy w najbliższych latach będzie sprzedaż produktów z obszaru odnawialnych źródeł energii.

„Obecnie opracowujemy strategię rozwoju grupy na najbliższe 3-5 lat i ogłosimy ją w przeciągu kilku tygodni. Zakładamy w niej, że szeroko rozumiane odnawialne źródła energii będą głównym źródłem naszych przychodów w najbliższych latach. Chcemy być jednym z głównych graczy na rynku OZE – to nie tylko fotowoltaika, ale i pompy ciepła, kotły instalacyjne, termomodernizacja budynków” - powiedział prezes Jurczak.

Dodał, że w perspektywie dwóch lat Grodno planuje znacznie wzmocnić udział fotowoltaiki w przychodach, który w roku obrotowym 2019/20 wyniósł ponad 17 proc. Dłuższy okres, jaki będzie obejmować strategia – w porównaniu do poprzedniej, na lata 2017-2020 - wynika z przekonania grupy o dynamicznym rozwoju rynku OZE. „Potencjał i możliwości rozwoju widzimy także w związku z +Green Deal+ – gdzie w grę wchodzić będą inwestycje w np. wymianę kotłów gazowych. Kluczowym elementem strategii jest dla nas zielony kierunek, z fotowoltaiką jako wiodącym elementem rozwoju” - powiedział prezes.

„Obecnie Grodno opiera się na dwóch kierunkach w fotowoltaice - pierwszy to dystrybucja produktów do instalatorów, a drugi to wykonywanie - jako generalny wykonawca - instalacji fotowoltaicznych. Obsługujemy ok. 18 tys. instalatorów w Polsce, przez których docieramy do inwestorów. Ale nie oferujemy tylko rozwiązań fotowoltaicznych, a cały pakiet rozwiązań energooszczędnych – jak np. oświetlenie LED, sterowanie budynkiem, zasilanie budynku – i to daje nam przewagę nad firmami oferującymi tylko fotowoltaikę” – dodał.

W zakładanej w strategii perspektywie Grodno chce oferować wszystkie instalacje do domu i stać się firmą multiinstalacyjną. „Dziś mówimy o instalacjach elektrycznych, ale te coraz bardziej związane są z instalacjami sanitarnymi – i to jest ten kierunek, który w przeciągu 3-5 lat chcemy osiągnąć – żeby Grodno było firmą multiinstalacyjną z dominującym elementem odnawialnych źródeł energii” - dodał Jurczak.

Prezes ocenił, że dwucyfrowe wzrosty, jakie grupa osiągnęła w roku 2019/20, to zasługa m.in. rozwoju obszaru sprzedaży związanego właśnie z fotowoltaiką. „Wyniki za rok obrotowy 2019/20 są rekordowe w historii grupy – przychody wzrosły o 27 proc., EBITDA o 40 proc., a zysk netto o 41 proc. Zawdzięczamy to przede wszystkim bardzo dynamicznemu rozwojowi fotowoltaiki w naszej ofercie – udział tego obszaru w przychodach w minionym roku wyniósł 17,5 proc., a wzrosty segmentu obserwujemy we wszystkich spółkach zależnych. Drugą przyczyną tak dobrych wyników była udana integracja ze spółką Magma – była to ósma akwizycja grupy. Trzeci element to dobra koniunktura w branży budowlano-montażowej. Według danych SHE i GUS wzrost był na poziomie 2-3 proc.” – dodał.

Akwizycje nadal na celowniku

„Akwizycje nadal są dla nas interesującą opcją. Wszystkie dotychczasowe były bardzo udane i zamierzamy dalej konsolidować rynek elektrotechniki. Będziemy też poszukiwać nowych rynków, obszarów i możliwości rozwoju naszej oferty pod kątem zielonej energii” - powiedział prezes.

„Za wcześnie mówić o szczegółach potencjalnych akwizycji, ale nasza dotychczasowa działalność – czyli organizacja emisji pod akwizycje – pokazała, że to jest dobry kierunek. Nie wykluczamy, że w najbliższym czasie również będziemy chcieli zaoferować coś ciekawego naszym inwestorom” – dodał.

Z raportu finansowego Grodna wynika, że w minionym roku obrotowym poniesione przez grupę nakłady inwestycyjne wyniosły 8,5 mln zł. Prezes powiedział, że środki zostały przeznaczone m.in. na budowę magazynu centralnego, którego dalszą rozbudowę grupa planuje w roku 2020/21. Ponad dwukrotnie ma wzrosnąć powierzchnia obszaru centrum dystrybucji w Małopolu.

„Rozwój fotowoltaiki pociąga za sobą rozwój innych obszarów – oświetlenia, automatyki budynkowej, rozdziału energii w budynkach. Wszystko to wymaga inwestycji w infrastrukturę, logistykę. Inwestujemy także w modernizację naszej sieci sprzedaży – poza akwizycjami otwieramy nasze własne oddziały. Obecnie grupa dysponuje ponad 80 placówkami w kraju i rzeszą prawie 500 handlowców” – powiedział prezes.

Jurczak dodał, że w czasie pandemii zauważalny był bardzo duży wzrost przychodów od małych i średnich klientów, związany z remontami i inwestycjami, natomiast mocno spowolniły duże inwestycje. „W szczycie pandemii wszystkie nasze placówki pracowały na pełnych obrotach – nie zamknęliśmy ani jednego oddziału. […] Mieliśmy moment spowolnienia w kwietniu, maju, ale dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi oferty przetrwaliśmy” – powiedział prezes.

Dominika Antoniak (PAP Biznes)

doa/ asa/