EBC przyjmie "śmieci". Rating Włoch zagrożony

Europejski Bank Centralny zapowiedział, że przestanie zwracać uwagę na obniżki ratingów państw, których obligacje banki komercyjne wnoszą jako zabezpieczenie dla pożyczek pozyskiwanych z banku centralnego. Fala obniżek ocen kredytowych dopiero przed nami.

Bank centralny strefy euro ogłosił, że przyjmowanie papierów dłużnych o ratingu spekulacyjnym, zwanym także śmieciowym, to krok mający na celu ochronę najsłabszych gospodarek unii walutowej, przed którymi stoi poważne ryzyko cięć ratingów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych państw, EBC postanowił „zamrozić” swoją perspektywę zgodnie ze stanem na 7 kwietnia 2020 r. Oznacza to, że do września 2021 r. władze monetarne strefy euro nie będą, tak jak to miały w zwyczaju, przywiązywały wagi do ratingów obniżanych do poziomu spekulacyjnego. Nowy limit ustawiono na śmieciowym już poziomie BB, zaznaczając jednocześnie, że spadek poniżej ustalonego progu uruchomi „haircut” czyli odpowiednie przeliczenie wartości środków, które może pozyskać bank wnoszący takie zabezpieczenie.

Zgodnie z obowiązującymi w strefie euro mechanizmami, aby pozyskać tanie finansowanie z banku centralnego, banki komercyjne muszą wnieść zabezpieczenie, którym najczęściej są obligacje państw członkowskich. W przeszłości obawy o wypadnięcie obligacji danego kraju z grona akceptowanych przez EBC negatywnie odbijało się na ich rentownościach, co tylko czyniło sytuację trudniejszą dla pogrążonej w kłopotach gospodarki.

Włochy pod lupą

Nie ma przypadku w tym, że decyzja zapadła w bieżącym tygodniu – już na najbliższy piątek zaplanowano przegląd ratingu Włoch w wykonaniu agencji S&P. Nota Italii to obecnie BBB, a więc druga najniższa ocena z segmentu ratingów inwestycyjnych. Wystarczą dwa cięcia (do BBB-, a następnie do BB+), aby Włochy spadły do grona państw o ratingu śmieciowym. Jest to o tyle możliwe, że perspektywa oceny nadawana przez agencję S&P już teraz jest negatywna, a przecież wydarzenia ostatnich miesięcy poważnie pogorszyły stan włoskiej gospodarki i finansów publicznych. Dla porównania, w agencji S&P Polska ma rating A- z perspektywą stabilną, a więc na poziomie Malty.

Ratingi państw strefy euro w agencji S&P Kraj Rating Perspektywa Pozycja ratingu (1=maksymalny) Niemcy AAA stabilna 1 Luksemburg AAA stabilna 1 Holandia AAA stabilna 1 Austria AA+ stabilna 2 Finlandia AA+ stabilna 2 Belgia AA stabilna 3 Francja AA stabilna 3 Estonia AA- pozytywna 4 Irlandia AA- stabilna 4 Słowenia AA- stabilna 4 Łotwa A+ stabilna 5 Litwa A+ stabilna 5 Słowacja A+ stabilna 5 Hiszpania A stabilna 6 Malta A- stabilna 7 Portugalia BBB pozytywna 9 Włochy BBB negatywna 9 Cypr BBB- stabilna 10 Grecja BB- pozytywna 13 Źródło: tradingeconomics



W ostatnich dniach widać było wzrost obaw inwestorów o rating i kondycję Włoch. Rentowność obligacji tamtejszego rządu ponownie nieco „odkleiła się” od rentowność obligacji niemieckich, uznawanych od lat za punkt odniesienia dla długu w strefie euro. Po decyzji EBC rentowność włoskich dziesięciolatek spadła do 2 proc. wobec 2,26 proc. wcześniej. Dla porównania, rentowność niemieckiego 10-letniego długu to -0,41 proc.

EBC zadziałał wyprzedzająco także ze względu na brak porozumienia wśród władz państw członkowskich odnośnie do wspólnej walki z kryzysem. Szczyt w formie telekonferencji dotyczący właśnie tej sprawy rozpocznie się jeszcze dziś. Więcej na ten temat pisaliśmy we wczorajszym artykule „Wraca wojna o europejski dług”.

Na tym nie koniec

W środowym komunikacie EBC mowa jest jedynie o obligacjach przyjmowanych jako zabezpieczenie dla pożyczek udzielanych bankom komercyjnym. Wciąż nie zapadła natomiast decyzja dotycząca włączania „śmieciowych” obligacji do programu skupu aktywów (QE). W ubiegłym miesiącu, ze względu na gospodarcze konsekwencje pandemii, EBC zrobił wyjątek dla obligacji Grecji, które przez lata nie były brane pod uwagę przy zakupach banku centralnego właśnie ze względu na zbyt niski rating.

Niewykluczone, że taką decyzję Rada Prezesów EBC dopiero podejmie. – EBC może zdecydować, jeżeli będzie to konieczne, o uruchomieniu dalszych środków mających na celu ograniczenie wpływu obniżania ratingów, a w szczególności ich konsekwencji dla mechanizmu transmisji monetarnej we wszystkich gospodarkach strefy euro – napisano w komunikacie.

Kolejne posiedzenie decyzyjne EBC, w trakcie którego możemy dowiedzieć się o następnych planach banku, zaplanowano na czwartek 30 kwietnia.

Michał Żuławiński