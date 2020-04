Agencja S&P potwierdziła rating Polski

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" - wynika z komunikatu agencji. Perspektywa ratingu pozostała stabilna. Po 2-proc. recesji w 2020 r. S&P oczekuje mocnego odbicia wzrostu w 2021 r. i poprawy pozycji fiskalnej Polski.

"Negatywne skutki pandemii koronawirusa wepchną polską gospodarkę w recesję w 2020 r. i będą ciążyć finansom publicznym. Jednocześnie Polska posiada znaczną przestrzeń w polityce gospodarczej, w tym wysoką elastyczność polityki monetarnej przy mocnym bilansie zewnętrznym oraz finansów publicznych, co pomoże ograniczyć skalę szoku. Spodziewamy się solidnego odbicia wzrostu w 2021 r., a w ślad za tym poprawy pozycji fiskalnej kraju" - napisano w raporcie.

Agencja szacuje, że w 2020 r. Polska gospodarka wpadnie w 2-proc. recesję, a w 2021 r. spodziewa się odbicia w postaci 4,8-proc. wzrostu.

Agencja zaznaczyła, że szybki rozwój sytuacji związanej z wirusem utrudnia prognozowanie.

Jednocześnie agencja wyraziła przekonanie, że polska gospodarka przetrwa obecny szok.

"Fundamenty makroekonomiczne polski pozostają solidne. Gospodarka jest zdywersyfikowana i konkurencyjna, zadłużenie zewnętrzne i publiczne jest relatywnie niskie, a kurs walutowy jest płynny. Te mocne bufory, w połączeniu ze stymulacją, pomogą polskiej gospodarce rozwijać się w 2021 r. w niemal 5-proc. tempie, co pozwoli mniej więcej na powrót do ścieżki wzrostu sprzed pandemii" - napisano w raporcie.

S&P wskazała przy tym na kilka czynników, które mogą ograniczać perspektywy wzrostu w dłuższym terminie: spadająca populacja osób w wieku produkcyjnym, znacząca rola państwowych firm, w tym banków w gospodarce, obniżająca się wydajność pracy, niższa dostępność funduszy UE w kolejnej perspektywie budżetowej.

Agencja zakłada, że napięcia na linii Polska-UE będą się utrzymywać, lecz Polska nadal będzie podtrzymywać zobowiązanie do pozostania we Wspólnocie.

POGORSZENIE WSKAŹNIKÓW FISKALNYCH BĘDZIE TYMCZASOWE, ODCHYLENIA OD CELÓW NIE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO NARUSZENIE NORM UE

W związku ze spodziewanym epizodem recesji agencja S&P prognozuje deficyt sektora gg Polski w 2020 r. na 6,1 proc. PKB, a w 2021 r. spodziewa się ograniczenia deficytu gg do 3,1 proc. PKB.

Dług publiczny netto Polski wg S&P ma wzrosnąć w 2020 r. do 50,5 proc. PKB i utrzymać się w okolicy tego poziomu w kolejnych dwóch latach.

Agencja wyraziła zrozumienie, że w nadzwyczajnych przypadkach unijne reguły fiskalne mogą zostać tymczasowo złamane i uznaje, że wysokie deficyty fiskalne Polski w 2020 r. nie będą traktowane jako złamanie unijnego paktu na rzecz stabilności i wzrostu, nawet jeżeli rząd rozszerzy stymulację fiskalną ponad to, co do tej pory zdeklarował.

"Choć potrzeby pożyczkowe w 2020 r. znacząco wzrosną, spodziewamy się, że rząd skorzysta z dostępu do relatywnie głębokiego wewnętrznego rynku kapitałowego. Ponadto, z uwagi na ostatnio ogłoszony program skupu obligacji skarbowych przez NBP, nie widzimy ryzyka dla finansowania budżetu w 2020 r. oraz w kolejnych latach" - napisano w raporcie.

"Bardziej ogólnie, uważamy że reżim płynnego kursu walutowego pośrednio zwiększa elastyczność finansów publicznych, a zdolność do finansowania się rządu głównie w lokalnej walucie w dłuższych tenorach jest kluczową siłą oceny kredytowej" - dodano.

Agencja zakłada, że skala skupu obligacji skarbowych przez NBP będzie "umiarkowana" i nie będzie skutkować znaczną presją na kurs złotego.

S&P oceniła, że dług zagraniczny netto Polski "nie jest zbyt wysoki" i spodziewa się utrzymania wskaźnika w okolicach obecnych poziomów.

SEKTOR FINANSOWY POMOŻE OGRANICZYĆ SKALĘ SZOKU

S&P jest zdania, że polski sektor finansowy pomoże ograniczyć skalę szoku związaną z koronawirusem.

Agencja ocenia sektor jako generalnie zyskowny, płynny i dobrze dokapitalizowany.

Jednocześnie S&P zaznaczyła, że wyniki polskich banków mogą znaleźć się pod presją.

"Banki nieuchronnie będą musiały zmierzyć się z napięciami wynikającymi z przytłumionej aktywności gospodarczej, związanymi ze wzrostem kosztów ryzyka i z koniecznością absorpcji negatywnych efektów wakacji kredytowych dla najbardziej potrzebujących kredytobiorców. Ponadto, podatek bankowy (...) będzie utrzymywał koszty banków na podwyższonym poziomie" - napisano.

Agencja wskazała także na ryzyka związane z potencjalną, acz mało prawdopodobną, koniecznością konwersji kredytów hipotecznych w CHF w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2019 r.

Agencja "odnotowała" zawoalowane działania rządu zmierzające do zwiększenia kontroli właścicielskiej w sektorze bankowym Polski, które mogą rodzić dla państwa ryzyko koncentracji i realizacji zobowiązań warunkowych.

Stabilna perspektywa ratingu Polski równoważy według S&P ryzyka makroekonomiczne wynikające z epidemii oraz solidne salda zewnętrzne i finansów publicznych.

Negatywną presję na rating, zdaniem S&P, mogłoby wywrzeć:

- wystąpienie znacznie głębszego i dłuższego spowolnienia gospodarczego niż obecnie prognozuje agencja, które skutkowałoby pogorszeniem pozycji fiskalnej znacznie mocniej niż aktualne prognozy;

- pojawienie się fiskalnych zobowiązań warunkowych, wynikających z działań antykryzysowych lub wzrost udziału państwa w systemie finansowym.

S&P mogłaby podwyższyć rating, jeżeli:

- po tymczasowym szoku dla wzrostu gospodarczego Polska weszłaby z powrotem na ścieżkę mocnego wzrostu, a poziom dochodów wzrósłby bez generowania nierównowag zewnętrznych;

- w przypadku braku znaczącego wzrostu długu publicznego, wynijającego ze stymulacji fiskalnej, podwyżka ratingu mogłaby nastąpić jeżeli wdrożenie PPK wzmocniłoby oszczędności prywatne, przy zmniejszeniu rządowych zobowiązań warunkowych związanych ze starzejącą się populacją.

Poniżej aktualne prognozy wybranych wskaźników makro dla Polski wg S&P.

2020 2021 2022 2023 PKB -2,0 4,8 2,7 2,5 Inwestycje -2,7 5,0 3,0 3,0 Eksport -6,0 4,0 3,0 3,0 Stopa bezrobocia 8,0 5,0 4,5 4,5 Saldo C/A (proc. PKB) 0,2 -0,6 -1,0 -1,3 Saldo gg/PKB -6,1 -3,1 -2,4 -2,2 Saldo gg pierwotne/PKB -4,7 -1,7 -0,9 -0,7 Dług/PKB 54,1 53,6 53,4 53,3 Dług netto/PKB 50,5 50,2 50,2 50,2 CPI 2,0 2,6 2,5 2,5 EUR/PLN (na koniec okresu) 4,2 4,3 4,4 4,5

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Kolejną rundę przeglądów ratingu Polski główne agencje zaplanowały na jesień - 11 IX Moody's, 25 IX Fitch i 2 X S&P. (PAP Biznes)

