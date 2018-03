Czerwone wiedźmy - mocne spadki na GPW

Piątek przyniósł inwestorom z Książęcej mocne spadki. Trzy wiedźmy czarowały, jednak nic dobrego inwestorom to nie przyniosło.

Trzeci piątek trzeciego miesiąca każdego kwartału (tzw. dzień trzech wiedźm) to na rynkach finansowych moment bardzo ważny. To wtedy rozliczane są kontrakty terminowe, w związku z tym takie sesje rządzą się własnymi prawami, często notowane są dużo wyższe od średniej obroty, zdarzają się również cuda na fixingach.

Jedną z takich sesji mieliśmy okazję obserwować dzisiaj. Trzy wiedźmy nie przyniosły jednak inwestorom zbyt wiele dobrego. Po wczorajszych spadkach o 0,6 proc., dziś WIG20 również tracił. Im dalej w sesję, tym spadki były większe. Ostatecznie indeks zakończył dzień stratą 1,6 proc. Nieco lepiej wypadły pozostałe indeksy - mWIG stracił 0,9 proc., sWIG zaś 0,3 proc. Szeroki WIG zamknął dzień 1,3 proc. pod kreską. W Europie tymczasem przeważały wzrosty, tym bardziej wyniki polskiej giełdy należy ocenić jako rozczarowujące. WIG20 zaś zyskał mało chwalebny tytuł najsłabszego indeksu Starego Kontynentu. Znalazł się także na najniższych poziomach od czerwca 2017 roku.

Roszady w indeksach

Wszystko to działo się przy wyjątkowo wysokich obrotach. Przekroczyły one 2,1 mld zł i były przeszło dwukrotnie wyższe niż średnie ze stycznia oraz lutego. Źródeł tak dużego zainteresowania handlem należy jednak szukać we wspomnianym dniu trzech wiedźm. Inwestorzy więc nie próżnowali, brakło jednak paliwa do wzrostów.

Dzień trzech wiedźm to nie tylko rozliczenie kontraktów, ale także i zmiany w indeksach. Marzec to rewizja najważniejsza - roczna. Po dzisiejszej sesji do indeksu WIG20 dołączy CD Projekt. Pożegnanie z mWIG-iem wypadło jednak bardzo słabo, producent "Wiedźmina" stracił bowiem 3,8 proc. Asseco Poland, które zwolni miejsce dla CD Projektu, na pożegnanie z blue chipami urosło o 0,2 proc.

Wśród blue chipów najmocniej w dół poszły notowania PZU (-3,1 proc.). Wzrostom przewodził natomiast Eurocash (+4,3 proc.). Ponad 2-proc. spadek odnotowały CCC, LPP, Lotos, a także Cyfrowy Polsat. Indeksy WIG-Paliwa i WIG-Odzież zniżkowały o 2,4 proc.

. Wycena spółki znalazła się na najniższym poziomie od stycznia 2017 r. Skonsolidowany zysk netto jednostki dominującej PKP Cargo wyniósł w IV kwartale 2017 r. 29,9 mln zł wobec oczekiwanych przez analityków 42,6 mln zł. Rok do roku wynik spadł o 55 proc.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3437,40 0,68 0,49 0,31 -0,07 -1,90 DAX Niemcy 12389,58 0,36 0,35 -0,50 2,54 -4,09 FTSE 100 W.Brytania 7164,14 0,34 -0,84 -1,79 -3,40 -6,81 CAC 40 Francja 5282,75 0,29 0,16 0,02 5,37 -0,56 IBEX 35 Hiszpania 9761,00 0,79 0,77 -0,72 -4,00 -2,82 FTSE MIB Włochy 22857,69 0,63 0,49 0,26 13,66 4,60 ASE Grecja 813,91 -0,46 -0,93 -3,80 27,95 1,44 BUX Węgry 38891,24 0,59 1,85 0,96 19,17 -1,23 PX Czechy 1118,52 0,28 -0,45 0,56 14,04 3,74 MICEX Rosja 2294,60 0,97 -0,74 1,74 13,91 8,76 RTS INDEX (w USD) Rosja 1254,29 0,56 -2,43 -0,71 14,41 8,65 BIST 100 Turcja 117216,30 0,01 0,26 0,61 29,85 1,63 WIG 20 Polska 2285,08 -1,58 -2,95 -5,06 0,06 -7,16 WIG Polska 60391,42 -1,25 -2,10 -3,86 0,24 -5,26 mWIG 40 Polska 4753,70 -0,85 -0,54 -1,56 -3,08 -1,93 Źródło: PAP

Adam Torchała