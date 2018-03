Załamanie kursu PKP Cargo, mimo poprawy wyników

PKP Cargo wyszło z dołka i w końcu zanotowało roczny zysk. Akcjonariusze nie mogą mieć jednak powodów do radości, kurs zamiast wystrzelić, gwałtownie spadł.

Akcje przewoźnika zdecydowanie wyróżniały się w piątek na giełdowym tle. Podczas gdy główne indeksy notowały lekkie spadki, wartość PKP Cargo spadała momentami aż o 20 proc. Spółka jednocześnie śrubowała w ten sposób swoje roczne minima.

Spadki zbiegły się z publikacją wyników spółki. Pokazały one, że PKP Cargo kryzys ma już za sobą. Po 133 mln zł straty w 2016 roku, 2017 rok przewoźnik zakończył na plusie. Netto udało mu się zarobić 82 mln zł, co jest jego najlepszym wynikiem od 2012 roku, gdy zysk PKP Cargo sięgnął 268 mln zł. - Główną przyczyną wzrostu skorygowanego wyniku w 2017 r. w porównaniu do skorygowanego wyniku 2016 r., była poprawa sytuacji na rynku przewozów, co bezpośrednio przełożyło się na większy wolumen przewozów i wyższe ceny usług przewozowych - napisano w komunikacie.

Warto jednak zauważyć, że zeszłoroczne wyniki PKP Cargo były dodatkowo obciążone zdarzeniami jednorazowymi. - W 2017 r. w spółce dokonano aktualizacji wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego oraz rozwiązanie części odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników taboru kolejowego w kwocie -27,4 mln zł, dodatkowo w skorygowanym wyniku netto został uwzględniony podatek odroczony od ww. aktualizacji w kwocie -5,2 mln zł. W związku z powyższym, skorygowany wynik na działalności operacyjnej za 2017 r. wyniósł 123,8 mln zł - czytamy w raporcie.

Skąd więc spadki mimo takiej poprawy wyników? Cóż, najprawdopodobniej inwestorzy spodziewali się jeszcze większego odbicia w finansach spółki. Dobrze pokazuje to zresztą konsensus wyników za IV kwartał. Zakładał on, że spółka w ostatnich trzech miesiącach 2017 roku uzyskała 68,2 mln zł zysku operacyjnego. Tymczasem realny wynik okazał się aż o 23 proc. gorszy. To także o 3,1 proc. mniej niż przed rokiem. Odbiło się to także na zysku netto, który wyniósł 29,9 mln zł wobec oczekiwanych 42,6 mln zł. Jednocześnie przychody okazały się o 4 proc. wyższe od oczekiwań, co przełożyło się na słabsze marże.

Dodatkowo spółka poinformowała, że spodziewa się kontynuacji trendu wzrostowego. Zgodnie z przyjętym Planem Działalności Gospodarczej Spółki na 2018 rok zwiększy ona jednostkowy zysk netto w tym roku o 71,1 proc. r/r do 160,8 mln zł, przy wzroście przychodów z działalności operacyjnej o 8,9 proc. r/r do 3 913 mln zł. Zysk EBITDA PKP Cargo ma wynieść 663,6 mln zł, tj. o 12,1 proc. więcej w stosunku do 2017 roku.

- Myślę, że nowy prezes co najmniej zrealizuje plan działalności gospodarczej, który uchwaliliśmy. To jest duże wyzwanie. Trzeba powiedzieć, że plan jest ambitny. To jest jednak zadanie z pewnością do przyjęcia i do realizacji - stwierdził p.o. prezesa Krzysztof Mamiński. Dodał, że spodziewa się wyboru nowego prezesa w pierwszym zakładanym terminie (do 26 marca) i że sam nie kandyduje.

Największe emocje wzbudził jednak CAPEX, który ma wynieść aż 1 mld zł. Dwukrotnie więcej niż w 2017 roku, co oznacza, że spółka szykuje się na poważne inwestycje. I niestety w dużej części będą to inwestycje odtworzeniowe (naprawa taboru), co może niepokoić rynek.



Powstaje jednak pytanie, czy wszystkie te liczby rzeczywiście uzasadniają aż taką przecenę. Warto będzie obserwować poniedziałkową sesję, wówczas inwestorzy będą mogli już z nieco dalszej perspektywy ocenić raport finansowy spółki.

