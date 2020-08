Zespół ds. górnictwa: Jest chęć odejścia od obligatoryjnego handlu energią poprzez giełdę

fot. Jarek Praszkiewicz / FORUM

Zespół ds. transformacji górnictwa potwierdził podczas piątkowego spotkania w Katowicach wcześniejsze ustalenia o odejściu od obligatoryjnego handlu energią poprzez giełdę, co ma ograniczyć import i zwiększyć produkcję w krajowych elektrowniach - poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych w komunikacie prasowym.

"Z powodu epidemii koronawirusa, ale też innych uwarunkowań zewnętrznych sytuacja jest nagląca i wymaga podjęcia pilnych działań. Szczególnie dotyczy to Polskiej Grupy Górniczej. Jesteśmy zdeterminowani, by tę sytuację ustabilizować i wyprowadzić na prostą. Musi to jednak nastąpić przy akceptacji związków zawodowych, ale także z uwzględnieniem sytuacji w sektorze energetycznym, która również nie jest prosta" - powiedział wicepremier Jacek Sasin, który był jednym z uczestników spotkania zespołu ds. transformacji górnictwa.

Prócz wicepremiera w spotkaniu wziął również udział Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, któremu podlegają spółki z sektora górniczego i energetycznego oraz Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu. Obecny byli także szefowie największych państwowych spółek energetycznych oraz przedstawiciele związków zawodowych tej branży.

"Podczas spotkania omówiono kwestie relacji między firmami górniczymi i energetycznymi. W tym sprawy związane z importem surowca czy odbiorami zakontraktowanego wcześniej paliwa. Potwierdzono również wcześniejsze ustalenia o odejściu od obligatoryjnego handlu energią poprzez giełdę, co ograniczy import i zwiększy jej produkcję w krajowych elektrowniach" - napisano w komunikacie.

Zespół ds. transformacji górnictwa do końca września ma wypracować propozycje koniecznych zmian w sektorze wydobywczym węgla kamiennego. Kolejne spotkanie ma się odbyć 10 września.

Giełdowy handel energią odbywa się na Towarowej Giełdzie Energii. W 2008 roku TGE uruchomiła Rynek Terminowy Towarowy energii elektrycznej, który jest obecnie największym z rynków energii elektrycznej pod względem wolumenów obrotu.

TGE przez lata zabiegała o wprowadzenie obligatoryjnego handlu częścią energii elektrycznej na giełdzie. Obligo miało poprawić płynność handlu i sytuację finansową giełdy. Od sierpnia 2010 r. producenci mieli sprzedawać przynajmniej 15 proc. wytwarzanego prądu na rynku publicznym. Od stycznia 2018 roku obligo zostało zwiększone z 15 do 30 proc., a w końcu 2018 r. podniesiono je do 100 proc. (PAP Biznes)

