Czerwień na GPW. Spadki CCC i Lotosu

Ostatnią sesję tygodnia większość głównych indeksów GPW zakończyło pod kreską. Szczególnie słabo wypadł WIG20, który stracił 0,6 proc. Mocno straciły akcje CCC, Lotosu i KGHM-u.

Po tym, jak wczoraj WIG20 zdołał sforsować granicę 2300 pkt., dziś znów znalazł się poniżej niej. Notowania blue chipów spadły o 0,6 proc., a indeks zamknął dzień na poziomie 2286 pkt. WIG20 wpisywał się tym samym w nastroje w Europie oraz Ameryce, gdzie w piątek również przeważały lekkie spadki.

Nieco lepiej poradziły sobie pozostałe z czwórki głównych indeksów GPW. Obciążony blue chipami WIG stracił wprawdzie jeszcze 0,5 proc., mWIG jednak już tylko 0,3 proc. Najlepiej wypadł sWIG, którego notowania wzrosły o 0,1 proc. Obroty na GPW wyniosły 700 mln zł, z czego 620 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: JSW – o 1,6 proc., CD Projekt – o 1,0 proc. i Alior Bank – o 0,9 proc. Wyraźnie stracili zaś: CCC – spadek o 1,7 proc., Lotos – o 1,7 proc. i KGHM – o 1,5 proc. W dół poszedł także Orlen - o 1,0 proc., który poinformował w trakcie piątkowej sesji, że decyzją walnego zgromadzenia wypłaci 3,5 zł dywidendy. Zarówno w 2017, jak i 2018 roku, spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 3 zł na akcję.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje: Altus TFI – spadek o 8,5 proc. i Kogeneracji – o 6,9 proc. Akcje Kogeneracji zaliczyły tegoroczne minimum i były również najniżej od sierpnia 2005 roku. Altus zaś mocno rósł w środę po propozycji ze strony mniejszościowego inwestora, by przeprowadzić duży buyback. Czwartek i piątek spółka spędziła jednak pod kreską.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3379,19 -0,33 0,02 0,44 -4,19 12,59 DAX Niemcy 12096,40 -0,60 1,20 0,87 -7,71 14,56 FTSE 100 W.Brytania 7345,78 -0,31 0,19 1,44 -5,41 9,18 CAC 40 Francja 5367,62 -0,15 0,07 0,49 -2,91 13,46 IBEX 35 Hiszpania 9194,20 -0,57 -0,45 0,73 -7,67 7,66 FTSE MIB Włochy 20612,45 -0,09 1,24 -1,34 -8,33 12,49 ASE Grecja 847,36 -0,35 3,85 15,75 8,82 38,16 BUX Węgry 40588,18 0,29 -1,00 1,26 10,73 3,70 PX Czechy 1051,46 0,06 0,17 0,11 -2,22 6,58 RTS INDEX (w USD) Rosja 1341,05 -0,44 1,61 8,02 17,54 25,48 BIST 100 Turcja 90787,01 0,32 -3,22 3,14 -3,97 -0,53 WIG 20 Polska 2286,46 -0,60 0,26 5,66 2,15 0,43 WIG Polska 59092,01 -0,48 0,41 5,13 0,83 2,43 mWIG 40 Polska 4032,87 -0,30 0,70 2,94 -9,35 3,16 Źródło: PAP

Po drugiej stronie rynku warto było zwrócić uwagę na Primetech - wzrost o 26,5 proc. - oraz Famur (+1,8 proc.). Akcje Primetech zwyżkowały po tym, jak Famur podał, że planuje ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki , tak by mieć 100 proc. jej akcji - akcje będą nabywane po cenie 1,45 zł (na czwartkowym zamknięciu były wyceniane na 1,13 zł). Podczas piątkowej sesji Famur podał również, że jego główny akcjonariusz TDJ Equity , chce, by spółka wypłaciła 0,53 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok oraz zysków z lat ubiegłych - wcześniej zarząd Famuru rekomendował wypłatę 0,36 zł dywidendy na akcję. W 2018 roku spółka wypłaciła 0,44 zł dywidendy na akcję.

Adam Torchała/PAP Biznes