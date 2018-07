Cristiano Ronaldo w Juventusie? Akcje klubu drożeją

Inwestorzy wyraźnie zareagowali na plotki dotyczące transferu Cristiano Ronaldo z Realu Madryt do Juventusu Turyn.

„Kupuj plotki, sprzedawaj fakty” – ta znana giełdowa maksyma dobrze opisuje to, co dzieje się z akcjami Juventusu Turyn. Notowane na giełdzie w Mediolanie papiery wartościowe „Starej Damy” drożeją dziś o blisko 6 proc., co zwiększa skalę wzrostu od początku tygodnia do 18 proc.

Jako że piłkarski sezon klubowy zakończył się już dawno, a władze klubu z Turynu nie zaprezentowały jeszcze raportu za miniony sezon, wzrosty z ostatnich dni najłatwiej wytłumaczyć da się tylko w jeden sposób. Chodzi o Cristiano Ronaldo, który według coraz bardziej prawdopodobnych medialnych doniesień, przeniesie się niebawem z Realu Madryt do Juventusu Turyn właśnie.

W mediach padają różne kwoty transferu, najczęściej mieszczą się one w przedziale 100-120 mln euro. Jak informuje sportowy dziennik „Record”, Portugalczyk miałby zarabiać w Turynie 30 mln euro rocznie. Wzrost cen akcji Juventusu każe jednak sugerować, że inwestorzy pozytywnie oceniają ten transfer. Poza wzmocnieniem drużyny w wymiarze sportowym trzeba pamiętać o tym, że Ronaldo to jeden z najpopularniejszych sportowców na świecie, a dzięki jego sprowadzeniu Juventus mógłby umocnić swoją pozycję jako klubu z globalnej elity i zwiększyć np. wpływy z marketingu, sprzedaży biletów i gadżetów czy organizacji meczów towarzyskich.

63,8 proc. akcji 33-krotnych mistrzów Włoch należy do holdingu Exor, kontrolowanego przez słynną rodzinę Agnellich. Kolejne 10 proc. posiada brytyjski fundusz Lindsell Train, zaś pozostałe 26,2 proc. to akcje pozostające w wolnym obrocie. Walory klubu ostatnie maksimum zaliczyły na wiosnę 2017 r., kiedy Juventus awansował do finału Ligi Mistrzów. Mecz ten ostatecznie przegrał z Realem Madryt.

Niestety nie możemy obserwować wpływu informacji o transferze Cristiano Ronaldo na akcje Realu Madryt, ponieważ klub ten (podobnie jak np. FC Barcelona) formalnie należy do zarejestrowanych kibiców (socios), wobec czego nie istnieją udziały, które mogłyby być kupowane lub sprzedawane na giełdzie.

Michał Żuławiński