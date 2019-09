Ciech zatrzymał tymczasowo produkcję w Ciech Soda Romania

Spółka zależna Ciechu, Ciech Soda Romania, tymczasowo zatrzymała produkcję sody kalcynowanej ze względu na wstrzymanie dostaw pary technologicznej - podał Ciech w komunikacie prasowym.

"Spółka wykorzysta wymuszony postój w celu konserwacji urządzeń. Ciech jest gotowy do kontynuowania rozmów z dostawcą pary, elektrociepłownią CET Govora, ale w obliczu dotychczasowego braku porozumienia odnośnie ceny, prowadzi analizy potencjalnych kolejnych kroków dotyczących przyszłości zakładu" - napisano w informacji prasowej.

"Dalsze kierunkowe decyzje w tej sprawie zostaną podjęte do końca roku" - dodano.

W sierpniu Ciech informował, że spółka zależna Ciech Soda Romania zdecydowała o rozpoczęciu przygotowań na wypadek konieczności wstrzymania produkcji w sytuacji zaprzestania dostaw pary technologicznej przez jedynego dostawcę pary - elektrociepłownię CET Govora.

W czerwcu elektrociepłownia CET, jedyny dostępny dostawca pary technologicznej, wypowiedziała CSR umowę na dostawy pary, jednocześnie proponując podwyżkę jej ceny o 135 proc. w stosunku do roku 2018.

"Kolejne tury rozmów przeprowadzone w ostatnich tygodniach nie przyniosły rezultatu, a zaproponowana cena pary przez CET była nadal wyższa o ok. 120 proc. w porównaniu do 2018 roku. Ciech nie jest w stanie zaakceptować jakiejkolwiek podwyżki w stosunku do dotychczas obowiązującego poziomu ceny, ponieważ powodowałaby ona trwałą nierentowność działalności biznesowej" - napisano w komunikacie.

Dodano, że Ciech przygotował pakiet osłonowy dla pracowników spółki zależnej, uwzględniający program dobrowolnych odejść, program wsparcia dla zwalnianych osób oraz możliwą relokację części pracowników do innych fabryk grupy.

Ciech ocenia, że ewentualne trwałe zatrzymanie produkcji w Rumunii nie powinno zagrozić osiągnięciu celu EBITDA grupy w wysokości ponad 900 mln zł w 2021 roku, określonego w aktualnej strategii.

