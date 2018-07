Biedronka otwiera pierwszy outlet

Biedronka otworzy swój pierwszy outlet 12 lipca w Poznaniu. Jak zapowiada właściciel sieci Jeronimo Martins Polska, przeceny towarów będą sięgać tam nawet 80 proc.

Sieć sklepów Biedronka rusza z projektem, który pozwoli zaoszczędzić kupującym jeszcze więcej. Chodzi o nowy format sklepu - outlet. Jeronimo Martins Polska poinformowało, że w ofercie znajdą się pełnowartościowe towary pochodzące z poprzednich kolekcji. Z zapowiedzi wynika, że będzie można zaoszczędzić od 30 do nawet 80 proc.

W ofercie znajdą się m.in. sprzęt RTV i AGD, artykuły wyposażenia wnętrz, zabawki, akcesoria do ogrodów oraz chemia gospodarcza i kosmetyki. Wśród aktualnych promocji w Poznaniu kupić będzie można m.in. zestaw gamingowy master FX Hykker w cenie 24,99 zł/zest., wyciskarkę wolnoobrotowa do soków w cenie 149 zł/szt. czy mop obrotowy z wiadrem w cenie 19,99 zł/zest.

Pomysł nie jest zupełnie nowy, bowiem od 2014 roku istniały takie placówki o nazwie Towaroteka, jednak nie były odrębną siecią sklepów rozwijaną w ramach struktury Jeronimo Martins Polska. Powstawały w miejscach, gdzie wcześniej znajdowały się sklepy Biedronki, część z nich była także mobilna - koło placówek sieci stawiano namioty, w których oferowano tańsze produkty non-food z zakończonych już ofert specjalnych.

Przeważnie nie były to jednak rozwiązania stałe, takich placówek w całej Polsce było tylko 8: w Bartoszycach, Drzewicy, Gdańsku, Lublinie, Olsztynie, Olsztynku, Radomiu oraz w Szprotawie. W przypadku outletu w Poznaniu będzie on czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-21.00 oraz w niedziele handlowe od 9.00-20.00. Póki co nie wiadomo, czy sieć planuje kolejne takie sklepy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej outletu.

DU