Banki zwracają klientom pobrane opłaty za karty debetowe. Gdzie jeszcze można złożyć reklamację?

Końcówka ubiegłego roku obfitowała w zwroty niesłusznie naliczonych opłat za karty płatnicze. W niektórych bankach klienci nadal mogą odzyskać spornie pobrane prowizje. Wszystko przez decyzję UOKiK-u, która zobligowała banki do doprecyzowania zapisów i zadośćuczynienia klientom, którzy byli niedoinformowani.

Problem ze sprawiedliwym rozliczaniem opłat za karty debetowe został zbadany przez UOKiK już w 2015 roku wskutek narastającej liczby skarg konsumentów. Brak precyzyjnych ustaleń co do tego, jak uwzględniane są dokonane transakcje bezgotówkowe do zniesienia opłaty za użytkowanie plastiku został sklasyfikowany jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów.

Nieprecyzyjna informacja o zwolnieniach z opłaty za kartę

„Wystarczą transakcję na kwotę 200 zł/m-c” – takie i podobne hasła na stałe zagościły w ofertach kont bankowych w Polsce. Większość standardowych rachunków jest darmowa przy spełnieniu określonych warunków – najczęściej to zapewnienie określonych wpływów na rachunek i określona liczba (lub wartość) transakcji bezgotówkowych wykonywanych kartą płatniczą. O ile wpłata na konto nie pozostawia wątpliwości, to już to, jak bank nalicza transakcje mające zwolnić klienta z umownej opłaty - owszem.

Cały problem w omawianym przypadku polegał na tym, że klienci nie byli dostatecznie poinformowani o tym, czy do zwolnienia z opłaty za kartę były uwzględniane transakcje wykonane, czy rozliczone przez bank. Obie operacje nie były realizowane jednocześnie – rozliczenie następowało z co najmniej jednodniowym opóźnieniem. W efekcie, płacąc kartą ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, była ona rozliczana dopiero w następnym. Jeśli w ten sposób klient nie wyrobił wymaganego limitu, bank naliczał opłatę za niespełnienie warunków bezpłatności karty.

Zwroty naliczonych opłat

Pierwsze decyzje UOKiK-u w sprawach konkretnych banków były wydawane już w 2016 roku. Do zwrotu niesłusznie naliczonych opłat zostały zobowiązane m.in. mBank, Getin Bank, Bank Pocztowy, Credit Agricole, Plus Banku, BOŚ Bank, Bank Zachodni WBK, Bank BGŻ BNP Paribas czy T-Mobile Usługi Bankowe. Inne natomiast zdążyły z wyprzedzeniem zapowiedzieć odpowiednie zmiany w regulaminach i tabelach opłat i prowizji, które miały doprecyzować zapisy dotyczące zwolnienia z opłat za kartę debetową – nowe zasady zaczną obowiązywać m.in. klientów ING Banku Śląskiego i Banku Millennium.

Jeszcze dziś na stronach internetowych niektórych instytucji można znaleźć dokumenty z sygnaturą RŁO, które informują klientów o decyzji UOKiK-u. Informacje te są istotne dla tych, którym opłaty faktycznie zostały pobrane niesłusznie z rachunku bankowego. W komunikatach znajdują się również najczęściej informacje co do tego, jak i do kiedy można uzyskać ich zwrot. Przykładowo Plus Bank zbiera reklamacje i wnioski od klientów w tej sprawie do końca stycznia 2018 roku, a Bank Zachodni WBK do 30 kwietnia 2018 roku. Różne są także terminy brane pod uwagę przy wyliczaniu zwrotu. Najczęściej jednak sprawy dotyczą opłat naliczonych w okresie od początku 2015 do końca 2017 roku.

W których bankach można jeszcze złożyć reklamację?

Część z banków już zakończyła okres, w którym można zgłaszać reklamację i składać wnioski o wypłatę naliczonych opłat za kartę. Decyzja UOKiK-u zobowiązywała je do prowadzenia tego procesu przez trzy miesiące od czasu wdrożenia nowych zasad naliczania transakcji zwalniających z naliczania wspomnianej opłaty.

Termin składania wniosków o zwrot naliczonych opłat za kartę w bankach BOŚ Bank w ciągu 4 miesięcy od podpisania aneksu do umowy Bank Zachodni WBK 30 kwietnia 2018 r. Bank Millennium 31 stycznia 2017 r. Credit Agricole Bank Polska w ciągu 2 miesięcy od podpisania aneksu do umowy Plus Bank 31 stycznia 2017 r. Źródło: Bankier.pl na podstawie komunikatów na stronach banków

Wnioski o zwrot naliczonych opłat można wciąż zgłaszać w BOŚ Banku, Credit Agricole, Banku Zachodnim WBK, Plus Banku czy Banku Millennium. W pozostałych proces został już zakończony.

Mateusz Gawin