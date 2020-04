Banki wprowadzają bezpłatne karty debetowe

PKO BP i Alior Bank zdecydowały się wydać swoim klientom bezpłatne karty debetowe. Oferta kierowana jest do tych osób, które posiadają rachunki, ale nie mają kart. Za pomocą plastików klienci będą mogli płacić w sklepach bezstykowo oraz dokonywać wpłat i wypłat w urządzeniach samoobsługowych.

Banki reagują na sytuację epidemiczną, wprowadzając nowe produkty lub modyfikując już istniejące. Pisaliśmy na naszych łamach m.in. o wakacjach kredytowych i nowych formach weryfikacji tożsamości w procesie zakładania rachunków. Teraz dwa banki – PKO BP i Alior Bank – wprowadzają do oferty karty debetowe, które można otrzymać podczas jednej wizyty w placówce. Oferta skierowana jest do tych osób, które nie posiadają jeszcze karty, ale mają już konto. Chodzi o to, by klienci mogli za pomocą kart dokonywać m.in. wpłat czy wypłat w bankomatach i w ten sposób odciążyli placówki z podstawowej obsługi transakcyjnej.

Karta Instant PKO BP może być wydana od ręki w jednym z 300 wybranych oddziałów banku. Jest bezpłatna i ważna przez dwa lata. Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji za transakcje wykonane kartą, w tym w bankomatach obcych, w bankomatach za granicą czy za wypłatę gotówki przy okazji płatności kartą. Karta ma standardowe funkcje, co oznacza, że klient może za jej pomocą płacić w sklepach, internecie oraz dokonywać wpłat i wypłat gotówki w urządzeniach samoobsługowych.

Podobną ofertę wprowadził w piątek Alior Bank. Bank proponuje kartę za darmo przez okres 12 miesięcy. Z oferty mogą skorzystać osoby, które mają już rachunek, ale nie posiadają aktywnej karty debetowej.

- Tworząc tę ofertę, myśleliśmy szczególnie o osobach starszych, które najczęściej odwiedzają oddziały, oraz tych, których ciężko przekonać do nowoczesnych form płatności. Brak opłat przez rok ma być zachętą dla klientów, aby zmienili swoje przyzwyczajenia i zrezygnowali z gotówki na rzecz płatności bezgotówkowych, ze wskazaniem na transakcje zbliżeniowe. W obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa jest to jedna z bezpieczniejszych metod płatniczych – wyjaśnia Krzysztof Konieczka, Dyrektor Działu Daily Banking Alior Banku.

Karty wydane przez PKO BP po upływie okresu ważności nie będą wznawianie. Jeśli klient wyrazi chęć korzystania z karty, będzie mógł zamówić standardową plastik do konta. Z kolei w Alior Banku po pierwszym roku wygaśnie promocja i karta będzie prowadzona na standardowych warunkach. Oznacza to, że karta będzie bezpłatna, jeśli klient wykona za jej pomocą transakcje na 300 zł. W innym wypadku będzie kosztowała 5 zł miesięcznie.

Wojciech Boczoń