Banki wprowadzają możliwość zakładania konta przez selfie

Pandemia koronawirusa przyspiesza cyfryzację sektora bankowego. Bankowcy w obawie przed rozprzestrzenianiem się wirusa wdrażają nowe usługi, pozwalające na zdalną obsługę finansów. Jedną z nich jest możliwość założenia rachunku bankowego w aplikacji, z wykorzystaniem selfie.

Pierwsze zmiany wymuszone przez epidemię są już widoczne – podniesiono limit dla transakcji zbliżeniowych bez podawania kodu PIN do 100 zł. Obecnie trwa aktualizacja oprogramowania terminali POS. Część urządzeń przyjmuje już płatności według nowych wytycznych. Ale nie jest to jedyna nowość, na którą warto zwrócić uwagę. Kilka banków oferuje możliwość założenia konta za pomocą bankowości mobilnej z wykorzystaniem tzw. selfie.

Przed weekendem taka usługa pojawiła się Banku Millennium i BNP Paribas. Aby otworzyć konto za pomocą selfie w Banku Millennium, należy wybrać na stronie banku opcję Załóż Konto, a przy wypełnianiu wniosku o konto opcję online. Po wpisaniu podstawowych danych zostaniemy poproszeni o wykonanie kilku zdjęć. Konieczne jest zrobienie zdjęć awersu i rewersu dowodu osobistego oraz trzech ujęć twarzy – w pozycji frontalnej, pochylonej i z zamkniętymi oczami. Bank, wykorzystując biometrię, sprawdza zgodność pomiędzy zdjęciem klienta a zdjęciem dowodu. Jeżeli wszystko się zgadza, klient otrzymuje pakiet dokumentów na adres e-mail podany podczas rejestracji. W podobny sposób działa to w BNP Paribas, z tą różnicą, że proces zakładania konta dostępny jest bezpośrednio w aplikacji, żeby założyć ROR, trzeba najpierw zainstalować program w telefonie.

Wcześniej podobną usługę wdrożyły już m.in. Pekao i Credit Agricole. Co ciekawe, oba banki kuszą mobilnych klientów premią w wysokości 200 zł. W Pekao należy otworzyć rachunek przez selfie, następnie zalogować się do aplikacji i zasilić konto kwotą 500 zł. Za to bank wypłaci 100 zł. Kolejne 100 zł klienci mogą otrzymać, jeżeli zrealizują wspomniane aktywności w każdym z kolejnych trzech miesięcy. Z kolei Credit Agricole oferuje bonus w postaci moneybacku – do odzyskania za zakupy jest 5 proc. kwoty z wykonanych transakcji, jednak nie więcej niż 16,67 zł miesięcznie. Po 12 miesiącach uzbiera się 200 zł. Bank stawia wymóg – należy zapewnić wpływy na ROR w wysokości 1000 zł miesięcznie i dokonać minimum 3 transakcji co miesiąc.

Banki wdrażają nowe rozwiązania, by móc nadal pozyskiwać klientów. Obecnie mniej osób przychodzi do placówek i trudniej jest prowadzić aktywną sprzedaż produktów. Co więcej, niektóre instytucje musiały wstrzymać usługę otwarcia konta przez kuriera, bo firmy kurierskie ograniczyły swoją działalność na tym polu. Dlatego możemy się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości możliwość zakładania konta na selfie wdrożą kolejne instytucje.

Wojciech Boczoń