Bank Millennium spodziewa się niższego rok do roku zysku

Millennium oczekuje, że zysk netto banku w I kw. 2020 roku będzie niższy niż rok wcześniej, ze względu na skutki epidemii koronawirusa oraz obniżki stóp procentowych przez RPP - podał bank w komunikacie. Millennium szacuje, że obniżki stóp proc. oraz zmiana parametrów rezerwy obowiązkowej obniżą wynik odsetkowy banku o 160-190 mln zł w 2020 roku.

"Zarząd banku wstępnie informuje, iż zgodnie z jego aktualną oceną, pandemia koronawirusa COVID-19 i jej wysoce negatywny wpływ na otoczenie ekonomiczne oraz obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej na posiedzeniach w dniu 17 marca i 8 kwietnia br. stopy referencyjnej będą miały negatywny wpływ na działalność oraz przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej Banku Millennium" - napisano w komunikacie.

Ze względu na niekorzystny wpływ tych czynników, zarząd Banku spodziewa się, że zysk netto w I kw. 2020 roku będzie niższy niż w I kw. 2019 roku.

Bank zdecydował o utworzeniu rezerwy w wysokości 55 mln zł, która obniży wyniki I kw. Rezerwa jest związana z osłabieniem złotego, które może wpłynąć na koszt ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych.

Millennium szacuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych oraz decyzja o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej będą łącznie mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy na poziomie ok. 160 mln zł do 190 mln zł do końca roku 2020.

Bank przewiduje niższy od zakładanego popyt na produkty i usługi finansowe. Ponadto spodziewa się, że sytuacja finansowa niektórych klientów grupy może ulec pogorszeniu.

W komunikacie oceniono, że decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 26 marca o przesunięciu o jeden rok terminu pełnego wdrożenia wymogów MREL oraz o braku obowiązku osiągnięcia poziomu pośredniego w roku 2020, zapewnia więcej czasu na dokonanie oceny nowych wymogów oraz elastyczność w zakresie ich osiągnięcia.

Zarząd banku zamierza zaktualizować informacje na temat wpływu epidemii koronawirusa na funkcjonowanie grupy w sprawozdaniu finansowym za I kw. 2020 roku.

