Andrzej Duda wręczył Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP

Firmy: Delta, LPP, Olimp Labs, Marco, Ochnik, Warsaw Genomics, Medical Inventi zostały laureatami Nagród Gospodarczych Prezydenta RP, które Andrzej Duda wręczył w poniedziałek podczas Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa.

Nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach głównych i dwóch specjalnych. Prezydent przyznał też - podobnie jak rok temu - nagrodę indywidualną.

„Państwo jesteście wspaniałymi, świetnymi biznesmenami o niezwykłym poczuciu odpowiedzialności” - powiedział prezydent wręczając nagrody. Zaznaczył, że nagradzani są odpowiedzialni za sprawy swoich firm, swoich pracowników, ale także za to wszystko co dzieje się wokół nich. „W większości to ludzie odpowiedzialnego biznesu, ale także ludzie wielkiego sukcesu, ale także ludzie skromni” – mówił prezydent Duda.

Podziękował Kapitule Nagrody za prace związane z wyłonieniem tegorocznych laureatów. „Wyłonienie liderów, którzy mają zostać ostatecznie zwycięzcami nie było łatwe” – wyjaśnił.

Nagrodzona w kategorii Lider Małych i Średnich Przedsiębiorstw firma Delta produkuje głównie drzwi antywłamaniowe i zamki.

W kategorii Narodowy Sukces prezydent nagrodził firmę LPP, która zajmuje się dystrybucją i produkcją odzieży. Zatrudnia ponad 25 tys. pracowników.

Z kolei nagodzona w kategorii Międzynarodowy Sukces firma Olimp Labs z Dębicy na Podkarpaciu jest producentem leków i suplementów diety. Swoje produkty dostarcza do ponad 100 krajów na świecie.

Natomiast w kategorii Odpowiedzialny Biznes zwyciężyła gliwicka spółka Marco. Firma specjalizuje się tworzeniu elementów znakowania.

Producent odzieży skórzanej firma Ochnik zwyciężyła natomiast w kategorii Przedsiębiorstwo Rodzinne. Firma działa na rynku od 1989 r. Obecnie jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek oferujących galanterię i odzież skórzaną.

W kategorii Startup_pl Nagrodę Prezydenta RP otrzymała firma Warsaw Genomics, która zajmuje się m.in. wykonywaniem testów genetycznych.

Zaś w kategorii Badania i Rozwój nagrodzona została firma Medical Inventi. Spółka została założona jako inicjatywa środowiska akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prywatnego kapitału, w celu komercjalizacji badań naukowych wdrażanych na potrzeby profilaktyki i ochrony zdrowia.

Nagrodą indywidualną prezydent wyróżnił Czesława Langa - byłego kolarza, olimpijczyka, obecnie organizatora największego wyścigu kolarskiego w Polsce, Tour de Pologne. (PAP)

Autor: Alfred Kyc, Wojciech Huk, Michał Boroń

kyc/ huk/ mick/ mmu/