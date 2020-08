Agora pokazała stratę. „Olbrzymi wpływ pandemii”

Przychody T-Mobile Polska w II kw. wzrosły 3,4 proc.

Przychody T-Mobile Polska w drugim kwartale 2020 roku wzrosły o 3,4 proc. rok do roku, do 1,6 mld zł, a wynik EBITDA po kosztach leasingu (EBITDAaL) zwiększył się o 1,9 proc. do 435 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.