430 tysięcy ostrzeżeń w związku z brexitem

Ministerstwo przedsiębiorczości po raz kolejny wysyła e-maile do kilkuset tysięcy przedsiębiorców w Polsce, by uświadomić im, że niebawem handel z podmiotami z Wielkiej Brytanii może stać się trudniejszy. Resort przygotował m.in. test przygotowania do nadchodzących utrudnień.



Odbiorcami powiadomień rozsyłanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest aż 430 tysięcy przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Bazie Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To kolejna taka inicjatywa, mająca za zadanie przygotować polskich przedsiębiorców na nadchodzące utrudnienia w handlu z firmami z Wielkiej Brytanii.

Brexitowe zmiany dla firm

W komunikacji z firmami resort szczególną uwagę poświęca scenariuszowi bezumownego wariantu brexitu. "1 listopada 2019 r. Wielka Brytania przestanie być państwem unijnym ze wszystkimi tego konsekwencjami; wyjście bez umowy nie zakłada okresów przejściowych" - przypominają urzędnicy.

Masowo rozsyłane wiadomości e-mail mają uświadamiać przedsiębiorcom znad Wisły realne zmiany, które mogą naruszyć ich biznesowe relacje z Brytyjczykami. Wśród potencjalnych scenariuszy wymieniają:

wzrost kosztów,

wydłużenie i skomplikowanie różnych procedur,

konieczność spełniania dodatkowych wymogów, by zachować ciągłość transakcji.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, szczegółowe konsekwencje mogą być różne. Bezumowne upuszczenie Unii zrówna Wielką Brytanię z innymi krajami, z którymi handel możliwy jest tylko po spełnieniu dodatkowych wymogów celnych. Służbowe podróże pracowników rodzimych firm nad Tamizę będą powiązane z koniecznością okazywania odpowiednich dokumentów - MPiT oprócz paszportów rekomenduje także certyfikat Zielonej Karty. Żeby kontynuować wymianę handlową z Brytyjczykami w nowych realiach, niezbędne będzie wystąpienie o europejski numer EORI na Platformie Elektronicznych Usług Skarbowo-Celnych.

Konsekwencje brexitu - gdzie szukać informacji

W mailingu do podmiotów gospodarczych MPiT przesyła zestaw najważniejszych informacji, poradnik oraz... swoistą checklistę, którą nazywa testem przygotowania do brexitu

Oficjalny poradnik dla przedsiębiorców na temat brexitu znajduje się na stronie biznes.gov.pl/pl/brexit-poradnik. Dostępny jest także zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców a propos brexitu. Dodatkowe pytania dot. konsekwencji brexitu dla firm można kierować do odpowiednich jednostek w resortach spraw zagranicznych i przedsiębiorczości, odpowiednio na adresy: brexit_negocjacje@msz.gov.pl, brexit@mpit.gov.pl.

