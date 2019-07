300+ nie dla wszystkich? Przez rekrutację do szkół średnich

Nie wszyscy zainteresowani mogą już starać się o świadczenie "Dobry start - 300 zł na wyprawkę szkolną". W gminach, w których nie zakończyła się jeszcze rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, rodzice muszą poczekać.

Aby móc złożyć wniosek i otrzymać wyprawkę, konieczne jest wskazanie szkoły, do jakiej dziecko będzie uczęszczać po wakacjach. A z powodu reformy edukacji nie wszyscy już taką informację dostali. W wielu miejscowościach wciąż trwa bowiem rekrutacja do szkół średnich. Rodzice, których dzieci skończyły naukę w ósmej klasie podstawówki lub trzeciej gimnazjum, czekają na te wyniki.



Jak mówi "DGP" Magdalena Rynkiewicz-Stępień z Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, rodzice często pytają, co mają w takiej sytuacji robić. - Tłumaczymy, aby na razie nie wysyłali wniosku, tylko poczekali, aż będą mieli pewność, gdzie będzie uczyć się od września ich dziecko - wyjaśnia.

Wnioski o wyprawkę można składać wraz z wnioskami o świadczenie "Rodzina 500+". Z powodu zaistniałej sytuacji część rodziców póki co wstrzymuje się ze złożeniem obu wniosków.

Od 1 lipca złożono już ponad 2 mln wniosków online o świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" i "Dobry Start" - poinformowała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Jak dodała, ponad 1,32 mln to wnioski o 500 plus.

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Wnioski można składać online za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

KWS, PAP