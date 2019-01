21 stycznia 2019 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Chiny i Polska. Przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską przeszła w ostatnich latach potężna fala chińskich inwestycji. Wbrew obawom jednych, a nadziejom drugich, w zasadzie ominęła jednak Polskę – pisze Maciej Kalwasiński. Więcej…

Nieruchomości. Stawki za najem mieszkania w ogłoszeniach właścicieli poszły w górę. Spadek pojawił się jedynie w Katowicach, ale wynika to wyłącznie z korekty podwyżek wynikających ze szczytu COP24. Więcej…

Calatrava Kapital. W giełdowej spółce i jej otoczeniu dochodziło nie tylko do przestępstw gospodarczych. I także innych, w tym… narkotykowych. Więcej na pb.pl…

GNB, Idea Bank. Analitycy oceniają, że największym wyzwaniem połączonego Getin Noble Banku i Idea Banku będzie znalezienie inwestora, który pomoże "zasypać" dziurę kapitałową i odbudować wiarygodność i zaufanie rynku. Więcej…

Ultimate Games ustalił datę premiery gry "Avenger Bird" na Nintendo Switch. Więcej…

PlayWay poinformował o podwyższeniu kapitału Baked Games Sp. z o.o. za 352 tys. zł. Więcej…

Lubelski Węgiel szacuje zysk netto grupy w '18 na 50,8 mln zł, a EBITDA na 465,3 mln zł. Więcej…

Kernel Holding zwiększył w II kw. 2018/19 sprzedaż zboża o 141,9 proc. rdr. Więcej…

PGNiG. Kurs akcji ustanawia historyczne szczyty. Zdaniem analityków PGNiG ma jeszcze potencjał do wzrostów, a głównym motorem zwyżek może być sytuacja na rynkach surowców. Więcej…

JR HOLDING przedstawił raport miesięczny za grudzień 2018. Więcej…

Telemedycyna Polska podała wstępną informację o przychodach za grudzień 2018. Więcej…

InfoSCAN Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) na razie nie dopuściła do urządzenia MED Recorder do sprzedaży na rynku amerykańskim. Więcej…

Polska: Niedosyt na GPW. JSW liderem wzrostów

USA: Akcje w górę, złoto w dół, silna zwyżka na ropie

Kalendarium giełdowe

POLNORD NWZA ws. powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt spółki, prowadzenia przez zarząd spraw spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd.

GETIN Wznowienie obrotu akcjami spółki.

SARE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii E i G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

AWBUD Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Abadon Real Estate Spółka Akcyjna oraz Petrofox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Historia

1793 zgilotynowano skazanego na śmierć za zdradę stanu króla Ludwika XVI

1896 powstało niemieckie przedsiębiorstwo motoryzacyjne Opel, początkowo produkujące maszyny do szycia

1954 został zwodowany USS Nautilus, pierwszy okręt podwodny o napędzie atomowym.

1981 DeLorean Motor Company rozpoczęła produkcję samochodu sportowego DeLorean DMC-12, znanego z serii filmów Powrót do przyszłości

1990 We Wrocławiu i Legnicy zanotowano rekordową temperaturę stycznia dla tych miast (+19,7 °C)