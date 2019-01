Niedosyt na GPW. JSW liderem wzrostów

Choć główne indeksy GPW zakończyły piątkową sesję wzrostami, inwestorzy mogą mówić o pewnym niedosycie. Liderem wzrostów wśród blue chipów z Książęcej było JSW.

WIG20 wzrósł w piątek o 0,80 proc. do 2.377,87 pkt. Jest to najwyższy poziom od 29 sierpnia 2018 r., zaś do kilkumiesięcznego maksimum ustanowionego dzień wcześniej indeksowi brakuje niecałe 13 pkt., czyli 0,5 proc. Zwyżkował także mWIG40 - o 0,56 proc. - i znajduje się najwyżej od października. Z kolei sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,24 proc. Indeks małych spółek przez poprzednie pięć sesji rósł, co było najdłuższą serią od końca lipca 2018 r. Dzisiejsze spadki można więc nazwać zadyszką. Obroty na GPW wyniosły w piątek ponad 1,1 mld zł, z czego blisko 1 mld zł zł na spółkach z WIG20.

Na światowych giełdach piątek zdecydowanie miał kolor zieleni. Wśród inwestorów wzrosły nadzieje na poprawę relacji USA-Chiny po doniesieniach "The Wall Street Journal" w czwartek, że sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin zaproponował złagodzenie taryf celnych nałożonych przez USA na Chiny. Główne europejskie indeksy zyskały ponad 1 proc. Podobnie, tuż po otwarciu handlu, zyskiwały wskaźniki z Wall Street.

Na tym tle dzisiejsze osiągniecie polskich indeksów nieco blednie. Szczególnie, że blue chipami mocno dziś huśtało, a o godzinie 16 pod znakiem zapytania stały w ogóle jakiekolwiek wzrosty. Ostatnie minuty przyniosły jednak atak strony popytowej, potwierdzony przy sporych obrotach na fixingu. WIG20 został więc w górę nieco wyciągnięty. Piątkowa sesja była więc raczej sesją straconej szansy na mocne wzrosty, niż radości z 0,8-proc. wzrostu głównego indeksu. Szczególnie, że mniejsze spółki radziły sobie jeszcze słabiej.

JSW liderem wzrostów, Energa - spadków

Wśród blue chipów najmocniej wzrósł kurs JSW (o 3,3 proc.). Kurs spółki zwyżkował drugi dzień z rzędu po tym, jak spadł do najniższego poziomu od września. Związkowcy z JSW odwołali zapowiedzianą na najbliższy poniedziałek pikietę Ministerstwa Energii. Za tydzień zespół trójstronny ds. bezpieczeństwa socjalnego górników ma omówić sytuację Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w której związki protestują przeciwko zmianom w zarządzie.

mBank zyskał 1,2 proc., co oznacza jedenastą z rzędu sesję zwyżek. Akcje banku zdrożały w tym czasie o 8,6 proc. Spadkom przewodziła Energa, o 1,8 proc. Kurs spółki rósł przez pięć poprzednich sesji.

Na szerokim rynku wzrósł Getin Noble Bank (o 13,2 proc.), zaś Idea Bank spadł o 2,9 proc. Getin Noble Bank i Idea Bank podały w czwartek po sesji, że uzgodniły i podpisały plan połączenia. Analitycy oceniają, że największym wyzwaniem połączonego Getin Noble Banku i Idea Banku będzie znalezienie inwestora, który pomoże "zasypać" dziurę kapitałową i odbudować wiarygodność i zaufanie rynku. Niedobór kapitałowy może być wyższy niż sądzono wcześniej, bowiem w końcówce 2018 roku banki musiały płacić wyższe stawki za depozyty.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3134,92 2,14 2,11 3,12 -13,42 4,45 DAX Niemcy 11205,54 2,63 2,92 4,33 -15,63 6,12 FTSE 100 W.Brytania 6968,33 1,95 0,72 3,98 -9,51 3,57 CAC 40 Francja 4875,93 1,70 1,98 2,56 -11,26 3,07 IBEX 35 Hiszpania 9069,10 1,80 2,16 4,23 -13,07 6,20 FTSE MIB Włochy 19708,06 1,22 2,17 5,70 -16,60 7,55 ASE Grecja 617,37 0,07 -2,88 -1,27 -26,29 0,66 BUX Węgry 41503,91 0,79 1,51 5,14 4,64 6,04 PX Czechy 1020,36 0,54 0,88 -0,61 -8,82 3,43 RTS INDEX (w USD) Rosja 1176,42 1,67 2,41 6,36 -8,04 10,08 BIST 100 Turcja 98454,88 1,69 7,38 8,10 -15,75 7,87 WIG 20 Polska 2377,87 0,80 1,83 2,71 -8,23 4,45 WIG Polska 60289,51 0,66 1,63 2,67 -9,62 4,51 mWIG 40 Polska 4095,41 0,56 1,13 2,36 -18,49 4,76 Źródło: PAP

Adam Torchała/PAP Biznes