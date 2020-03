150 zł za konto + 2,60 proc. na oszczędności od mBanku. Prześwietlamy promocję

Dwa bonusy pieniężne i znacznie podwyższone oprocentowanie konta oszczędnościowego dla regularnie oszczędzających – takie nagrody przygotował dla nowych klientów mBank. Jak to zwykle bywa z promocjami, otwarcie konta osobistego to dopiero pierwszy krok do zdobycia wynagrodzenia.

Pod szyldem „eKonto z premią” mBank promuje swoje rachunki od dawna i to zanim w ofercie pojawiło się eKonto osobiste, którego dotyczy najnowsza edycja akcji. Kluczem do uzyskania premii będzie zapewnienie wpływów na rachunek oraz dziesięć płatności kartą. W przeciwieństwie do niektórych promocji u konkurencji, wpływy nie muszą pochodzić z wynagrodzenia.

Za co dokładnie bank przyzna nagrody?

Tym razem do zdobycia jest 150 zł i stawka w wysokości 2,60 proc. w skali roku do 20 000 zł na rachunku Moje cele służącym do gromadzenia oszczędności na tak zwanych końcówkach transakcji. Z nagrody będą mogły się cieszyć osoby, które spełnią wymogi formalne promocji, czyli m.in. będą zasilać konto wpływami i nie zapomną o płatnościach kartą lub Blikiem.

Warunki promocji i kalendarium

Poszukający rachunku bankowego w promocji zwracają uwagę przede wszystkim na premię, ale nie tylko. Nie mniej istotne są warunki wypunktowane w regulaminach oraz czas na ich realizację. To od nich może ostatecznie zależeć, czy zainteresowany zdecyduje się na tę propozycję.

Kalendarium promocji „eKonto z premią – VIII edycja” do 27 maja 2020 r. złożenie wniosku o konto wraz z kartą debetową,

akceptacja wymaganych oświadczeń,

zawarcie umowy o rachunek,

otwarcie konta oszczędnościowego Moje Cele. w ciągu 7 dni od otwarcia konta zagwarantowanie wpływu na konto w kwocie min. 1000 zł (dotyczy nagrody w wysokości 100 zł). do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto konto zrealizowanie pięciu transakcji kartą debetową lub Blikiem (dotyczy nagrody w wysokości 100 zł). do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto konto zagwarantowanie wpływu na konto w kwocie min. 1000 zł (dotyczy nagrody w wysokości 50 zł),

zrealizowanie pięciu transakcji kartą debetową lub Blikiem (dotyczy nagrody w wysokości 50 zł).

wypłata pierwszej części premii na konto. do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto konto wypłata drugiej części premii na konto. każdego miesiąca uczestnictwa w promocji aż do 31 sierpnia 2020 r. zapewnienie sumy wpływów na konto oszczędnościowe Moje cele wyższej o co najmniej 100 zł od sumy wypłat (dotyczy nagrody 2,60 proc. w skali roku na koncie oszczędnościowym Moje cele) Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie regulaminu promocji

W przypadku promocji eKonta osobistego uczestnik promocji powinien zwrócić szczególną uwagę na wpływy oraz płatności kartą. Wszystkie warunki w parze z terminami prezentuje poniższa tabela.

Nagroda jest wypłacana w ramach dwóch bonusów. Zapominalscy, którzy nie postarali się o pierwszy, większy kawałek tortu, mogą ubiegać się o otrzymanie premii w wysokości 50 zł. W przypadku konta oszczędnościowego Moje cele wyższa stawka obowiązuje do 31 sierpnia br., pod warunkiem spełnienia podstawowego warunku tego konta, czyli zapewnienia wpływów większych o 100 zł niż wypłat w danym miesiącu. Lepszym procentem są objęte oszczędności do 20 000 zł. Nagroda dotycząca konta Moje cele może być traktowana jako dodatkowa. Spełnienie warunków, które ją obejmują, nie ma wpływu na premię pieniężną.

Nie można zapominać, że oferta mBanku jest skierowana wyłącznie do nowych klientów. Jako punkt w czasie wyznaczający możliwość skorzystania z oferty został wybrany 1 stycznia 2017 r. Wszyscy, którzy począwszy od tej daty posiadali konto osobiste lub oszczędnościowe w mBanku, nie skorzystają z tej oferty.

W promocji biorą udział wyłącznie konta indywidualne. Klienci, którzy w trakcie trwania promocji zmienili warunki konta na konto wspólne, tracą możliwość otrzymania premii.

Z pełnym regulaminem promocji można się zapoznać, klikając w ten odnośnik.

Co jeszcze warto wiedzieć o eKonto osobistym?

eKonto osobiste to podstawowy rachunek z oferty mBanku. Jest skierowany głównie do osób, które mają już za sobą 24. urodziny (dla nich bank przygotował eKonto możliwości), jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby rachunek w tym wariancie otworzyła każda osoba pełnoletnia. Podstawowe opłaty eKonta osobistego wyglądają następująco:

prowadzenie konta – 0 zł/m-c,

– 0 zł/m-c, obsługa karty debetowej – 0 zł/m-c w przypadku zrealizowania jednej płatności bezgotówkowej kartą,

– 0 zł/m-c w przypadku zrealizowania jednej płatności bezgotówkowej kartą, obsługa karty debetowej – 7 zł/m-c w przypadku braku zrealizowania jednej płatności bezgotówkowej kartą,

– 7 zł/m-c w przypadku braku zrealizowania jednej płatności bezgotówkowej kartą, standardowe przelewy internetowe – 0 zł,

– 0 zł, wypłata z bankomatu krajowego poniżej 100 zł – 2,50 zł,

poniżej 100 zł – 2,50 zł, wypłata z bankomatu krajowego od 100 zł – 0 zł.

Zainteresowanych dodatkowymi informacjami na temat eKonta osobistego takimi jak aplikacja mobilna, dostępne karty debetowe czy pozostałe opłaty, odsyłamy do artykułu „eKonto osobiste w mBanku – warunki”.

Czy skorzystanie z promocji się opłaca?

150 zł może dla niektórych wydawać się mało zachęcającym bonusem. Obecnie jednak trudno o promocje, w których do zyskania jest więcej niż 200, 300 zł z kolei propozycja mBanku ma kilka plusów:

relatywnie proste warunki do spełnienia (zasilenie konta oraz płatności kartą w dwóch, następujących po sobie miesiącach),

(zasilenie konta oraz płatności kartą w dwóch, następujących po sobie miesiącach), do klienta trafia cała pula przewidziana za spełnienie danych warunków , a nie procent wysokości zrealizowanych płatności, co w efekcie utrudniałoby zyskanie kwoty, jaką obiecuje bank,

, a nie procent wysokości zrealizowanych płatności, co w efekcie utrudniałoby zyskanie kwoty, jaką obiecuje bank, premia jest podzielona na dwie części, co dla osób, które z jakiegoś powodu nie pamiętały o spełnieniu warunków nagrody w wysokości 100 zł, może uratować chociaż jej część.

Ostatni z plusów ma jednak dwie strony medalu.. Dużym minusem jest natomiast ażnarzucony przez mBank. 1 stycznia 2017 r. to data, którą z pewnością dobrze znają wyjadacze wisienek. Podczas gdy inne banki zachowują stały okres karencji wynoszący kilka miesięcy czy niewiele ponad rok, mBank utrzymuje stałą datę, co dla byłych posiadaczy rachunków jest nie lada utrudnieniem. Na pocieszenie można dodać, że wyłączenie nie dotyczy korzystających z innych produktów banku.

Monika Dekrewicz