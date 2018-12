14 dowodów na to, że nasz rynek jeszcze nie jest rozwinięty

Hasło #developedmarkets zyskało w mijającym roku znaczenie odmienne od pożądanego przez władze Polski i warszawskiej giełdy. Wprawdzie formalnie awansowaliśmy do grona rynków rozwiniętych (według firmy FTSE Russell), ale Kamil Zatoński z „Pulsu Biznesu” znalazł kilkanaście dowodów na to, że jesteśmy rozwinięci tylko z nazwy.

1. Afera GetBacku

Dynamicznie rosnący biznes, wejście na giełdę, deszcz nagród, reklamy i wywiady — Konrad K., były prezes GetBacku, doskonale wykorzystał słabości rodzimego rynku kapitałowego, a niechcący ujawnił też jego liczne patologie. Tysiące inwestorów skusiło się na wysokodochodowe obligacje, zapominając, że w parze ze wzrostem zysku rośnie też ryzyko.

Swoje uszczknęli maklerzy, zarządzający i bankierzy, a rola audytora do tej pory pozostaje oficjalnie niewyjaśniona. Nadzór rynkowy formalnie nie ma sobie nic do zarzucenia, ale pokrzywdzeni zarzucają mu bezradność. Na nic zdał się też nadzór rady, sformowanej przez głównego akcjonariusza, czyli Abris.

2. Absolutna klapa

W rok sWIG80, indeks małych spółek, spadł o 28 proc. Nie sprawdziły się więc prognozy wielu analityków i zarządzających, że będzie to rok małych i średnich spółek (indeks grupujący te ostatnie — mWIG40 — spadł o 19 proc.). Menedżerowie firm słabość wyników i notowań tłumaczyli tym, że konieczne były podwyżki płac, na dodatek w górę poszły ceny surowców, czego w całości nie udało się przenieść na ceny produktów. Zarządzający funduszami byli bardziej surowi i wskazywali na brak innowacyjności wielu firm i budowaniu przewagi konkurencyjnej jedynie na niskich kosztach pracy. Przedstawiciele TFI sami mogą mieć jednak do siebie pretensje, bo wcześniej balon oczekiwań i notowań napompował kapitał, płynący do grupy funduszy absolutnej stopy zwrotu. Strategia, która miała przynosić dodatni wynik nawet w gorszych dla giełdy czasach, skompromitowała się przez przypadki opierania jej na portfelu, zbudowanym z niepłynnych, małych spółek, których kursy podciągano niewielkim kosztem. „Sytuacja funduszu jest trudna i wynika ona w głównej mierze ze znacznej koncentracji portfela na kilku spółkach, które mają ograniczoną płynność” — przyznali bez ogródek zarządzający funduszem Trigon Polskie Perły. Przez długi czas złudzenia udawało się podtrzymywać, więc strumień pieniędzy był szeroki — w 2016 r. do funduszy absolute return wpłacono 2,7 mld zł netto, a w pierwszym półroczu 2017 r. 1,1 mld zł netto. W szczytowym momencie aktywa tej kategorii przekraczały 15 mld zł, ale obecnie spadły poniżej 10 mld zł.

35 proc. O tyle spadły aktywa funduszy absolute return od grudnia 2017 r. do końca listopada 2018 r.

3. TFI z problemami

Altus i Trigon to dwa TFI, które swój sukces rynkowy zbudowały na strategiach absolutnej stopy zwrotu. Jej kompromitacja to tylko jedna, wcale nie najważniejsza przyczyna ucieczki klientów, którzy wycofali w sumie kilka miliardów złotych. Oba towarzystwa płacą za uwikłanie w sprawę GetBacku, co doprowadziło do wszczęcia postępowań administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego. A to nie koniec, bo na początku września do aresztu trafił Piotr Osiecki, założyciel Altusa, który usłyszał zarzuty prokuratorskie w związku z transakcją sprzedaży EGB na rzecz GetBacku. Na trzy miesiące trafił nawet do aresztu wraz z Jakubem Rybą, do niedawna wiceprezesem zależnego Rockbridge TFI. W Trigonie czara goryczy przelała się w październiku, kiedy z funkcji prezesa zrezygnował Marek Juraś, a wiceprezesa Paweł Burzyński. Obaj nie podali przyczyn. Ich następcy zapowiedzieli nowe otwarcie, uznając się przy okazji za ofiarę czarnego PR i nieuczciwej konkurencji. Swoje problemy miały też Quercus (w portfelach funduszy były obligacje GetBacku) i Skarbiec, o kontrolę nad którym toczy się bezpardonowa walka.

5,2 mld zł O tyle w niespełna rok spadły aktywa Altus TFI. Na początku 2018 r. warte były 8,8 mld zł.

4. Afera w nadzorze

Marek Ch., były już przewodniczący KNF, miał zaoferować przychylność dla Getin Noble Banku, kontrolowanego przez Leszka Czarneckiego, w zamian za zatrudnienie prawnika wskazanego przez szefa nadzoru i nagrodzenie go kwotą około 40 mln zł, doniosła w połowie listopada „Gazeta Wyborcza”. Wrocławski biznesmen nagrał rozmowę z urzędnikiem. Usłyszał w niej także m.in. obietnicę usunięcia z KNF Zdzisława Sokala, przedstawiciela prezydenta i szefa BFG, zwolennika upaństwowienia Getin Banku i Idea Banku, złagodzenia skutków finansowych zwiększania tzw. stopy podwyższonego ryzyka (kosztowało to GNB około 1 mld zł), a także życzliwe podejście nadzorcy i NBP do planów restrukturyzacji banków Leszka Czarneckiego. Marek Ch. po ujawnieniu afery nie niepokojony przez służby zdążył wrócić z delegacji i odwiedzić gabinet, zanim weszli tam agenci CBA. Kilka dni później zatrzymali oni Marka Ch., a sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował urzędnika na 2 miesiące.

5. Kto ma akcje

Posiadamy jednoznaczne interpretacje prawne wskazujące na to, że prezes spółki Global Cosmed i powiązani z nim akcjonariusze posiadają ponad 90 proc. głosów na walnym, w związku z czym wszystkim akcjonariuszom mniejszościowym — nie tylko funduszom Trigon — przysługuje prawo do żądania wykupu — powiedział Piotr Bień, wiceprezes Trigon TFI, uzasadniając żądanie, skierowane do głównego akcjonariusza producenta chemii gospodarczej. To zapewne nie jedyny przypadek na GPW, kiedy rzeczywista struktura akcjonariatu może być inna, niż oficjalnie prezentowana (Global Cosmed utrzymuje, że Trigon nie ma racji), co pozwala uniknąć konieczności ogłaszania wezwań i przymusowych wykupów.

6. Domy maklerskie

7 listopada 2018 r. KNF cofnęła Polskiemu Domowi Maklerskiemu (PDM) zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, wyznaczyła termin trzech i jednego miesiąca na zakończenie prowadzenia różnych aspektów działalności maklerskiej oraz nałożyła 2,5 mln zł kary. Nadzór zarządził brokerowi udział w nielegalnym procederze oferowania obligacji GetBacku. W związku z tą aferą (ale nie tym konkretnym jej wątkiem) tymczasowo aresztowany został prezes PDM. Za te same przewinienia KNF cofnęła tez zezwolenie na oferowanie instrumentów finansowych domowi maklerskiemu Mercurius, który — podobnie jak PDM — we współpracy z Idea Bankiem pośredniczył w sprzedaży trefnych papierów GetBacku. Idea Bank za karę trafił na listę ostrzeżeń publicznych.

7. Sposób na zysk

477 proc. — o tyle wyższe w porównaniu z początkiem 2018 r. są na NewConnect notowania spółki, która w listopadzie zmieniła nazwę z Domenomania.pl na Blockchain Lab. W skróconej wersji nazwa to „BTC”, żeby kojarzyło się z flagową kryptowalutą i dodatkowo podgrzewało emocje tych inwestorów, dzięki którym spółka zanotowała najwyższą stopę zwrotu z ponad 800, notowanych na obu rynkach warszawskiej giełdy.

Zarząd firmy, która po trzech kwartałach 2018 r. ma 401 tys. zł straty netto i której kapitał własny w rok stopniał o połowę do 1,8 mld zł, w strategii do 2022 r. zapowiada m.in. „rozwój działalności w kierunku inkubowania i akceleracji nowatorskich projektów o zasięgu globalnym, związanych z technologią blockchain” oraz „prowadzenie działań, które mają na celu powołanie izby handlowej, służącej wymianie wiedzy, kapitału i technologii, która będzie stanowiła most technologiczny i platformę współpracy między Europą a Azją w zakresie technologii blockchain, popularyzacji tejże technologii oraz jej wykorzystania do optymalizacji procesów biznesowych”.