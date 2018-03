Zysk netto LPP w '17 wyniósł 440,8 mln zł, zgodnie z szacunkami

Grupa LPP miała w 2017 roku 440,8 mln zł zysku netto wobec 174,8 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki na poziomie 444 mln zł zysku.

Zysk operacyjny wyniósł 578,4 mln zł wobec 226,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Marża brutto wyniosła 52,9 proc. wobec 48,7 proc. przed rokiem.

Przychody grupy LPP wzrosły do 7,03 mld zł z 6,02 mld zł w 2016 roku.

LPP zakłada w '18 r. 54-55 proc. marży brutto i CAPEX na poziomie 520 mln zł

Wyniki LPP są zgodne ze wstępnymi wynikami przedstawionymi w połowie lutego. Grupa szacowała wtedy, że w 2017 roku skonsolidowane przychody grupy wyniosły 7.029 mln zł, zysk brutto na sprzedaży 3.719 mln zł, koszty SG&A 3.100 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 575 mln zł, a zysk netto wyniósł 444 mln zł.

Grupa LPP zakłada na 2018 rok marżę brutto na sprzedaży na poziomie 54-55 proc. wobec 52,9 proc. marży osiągniętej w 2017 roku. Celem grupy jest też kontynuacja dwucyfrowych wzrostów sprzedaży - podała spółka w prezentacji. CAPEX w tym roku ma wzrosnąć o ok. 18 proc. rdr, do ok. 520 mln zł.

Z planowanych nakładów ok. 350 mln zł ma być przeznaczone na sklepy, ok. 95 mln zł na biura, a obszar logistyki i IT ma pochłonąć 75 mln zł.

LPP zakłada, że w latach 2018-20 wydatki na logistykę (biura w Gdańsku i Krakowie oraz magazyny w Pruszczu Gdańskim i centralnej Polsce) wyniosą łącznie 720 mln zł.

LPP podało, że w 2018 roku planowane jest zwiększenie powierzchni sieci sklepów o 10 proc. rdr. do 1.105,1 tys. m kw.

Spółka zaplanowała na ten rok wejście do trzech nowych krajów: do Kazachstanu (sklepy własne), do Izraela (sklepy franczyzowe, dwa pierwsze salony w II półroczu) oraz na Słowenię (sklepy własne). Na koniec 2018 roku sklepy Reserved mają być w 23 krajach.

LPP planuje w 2018 r. wybiórczy rozwój w Polsce, przyśpieszenie wzrostów w Europie (nacisk na Europę Południowo-Wschodnią), kontynuację rozwoju w rejonie CIS oraz powrót do wzrostów na Bliskim Wschodzie.

W drugiej połowie 2018 roku LPP planuje uruchomić e-commerce na Ukrainie.

Celem na ten rok jest 100 proc. wzrostu rdr przychodów internetowych. Sprzedaż internetowa ma dać 720 mln zł wobec 360,8 mln zł w 2017 roku.

Wśród szans na 2018 rok spółka wymieniła w prezentacji wejście z e-commerce na nowe rynki oraz otwarcie salonów LPP w nowych krajach. Ryzyka to zakaz handlu w niedzielę (18 proc. sprzedaży w Polsce) i niekorzystne tendencje na USD, EUR, RUB w stosunku do PLN.

Celem na 2018 rok jest utrzymanie gotówki netto.

LPP podało w raporcie, że na chwilę obecną zarząd spółki ma w planie rekomendację wypłaty dywidendy za 2017 rok.

LPP planuje w latach 2018-20 nakłady na salony w wysokości łącznie 1 mld zł

LPP planuje w latach 2018-20 nakłady na salony w wysokości łącznie 1 mld zł - podała spółka w raporcie rocznym. Łączne wydatki na infrastrukturę planowane są na poziomie 720 mln zł.

W 2018 roku CAPEX grupy ma wynieść 520 mln zł, z czego na realizację inwestycji w sieć salonów (modernizacja i budowa nowych) spółka chce przeznaczyć 350 mln zł, na rozbudowę siedziby 95 mln zł, a na logistykę 75 mln zł.

"Inwestycje w rozbudowę sieci salonów emitent sfinansuje z własnych środków, natomiast rozbudowę siedziby i na logistykę z zaciągniętych kredytów na ten cel" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)

