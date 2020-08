Zysk netto Asseco Poland w II kw. wyniósł 95,1 mln zł, zgodnie z szacunkami

Asseco Poland

Zysk netto grupy Asseco Poland w drugim kwartale wzrósł rok do roku o 18,7 proc. do 95,1 mln zł - poinformowała grupa w raporcie. Wynik jest zbieżny z szacunkami opublikowanymi wcześniej przez spółkę.

Zysk operacyjny wzrósł rok do roku o 32,5 proc. do 303,4 mln zł. Wynik EBITDA wzrósł o 23 proc. do 476,5 mln zł.

Grupa podała w raporcie wyniki w ujęciu non-IFRS (m.in. bez kosztów amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia wyników finansowych związanych z transakcjami nabycia i sprzedaży spółek), które - zdaniem przedstawicieli Asseco Poland - lepiej oddają kondycję finansową grupy.

Zysk operacyjny non-IFRS wzrósł w drugim kwartale roku o 26 proc. do 358,5 mln zł, a wynik netto (dla akcjonariuszy jednostki dominującej) był wyższy o 17 proc. i sięgnął 106 mln zł.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej grupy w drugim kwartale wyniosły 420,2 mln zł i były o 220 proc. wyższe rok do roku. Zmiana wynikała głównie ze wzrostu zysku, wyższej rok do roku amortyzacji oraz spadku wartości kapitału pracującego w II kw. 2020 (w analogicznym okresie 2019 roku kapitał pracujący wzrósł o ok. 200 mln zł).

Przychody grupy Asseco Poland wyniosły 2,85 mld zł i były o 12,3 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Marża brutto ze sprzedaży wzrosła w drugim kwartale nieznacznie, do 21,8 proc. z 21,6 proc. przed rokiem. Koszty ogólnego zarządu spadły o prawie 8 proc. do 170,6 mln zł, a koszty sprzedaży wzrosły o 7,5 proc. do 142,8 mln zł.

Przychody "polskiego" segmentu działalności Asseco Poland (w tym m.in. spółki-matki) wzrosły o 8,4 proc. rok do roku, do 330,6 mln zł. Zysk EBITDA segmentu wzrósł o 12 proc. do 75 mln zł, a operacyjne przepływy pieniężne (przed podatkiem dochodowym) wyniosły 60,1 mln zł i były 126 proc. wyższe rok do roku.

Segment Asseco International wypracował w drugim kwartale 749,3 mln zł przychodów, o 11,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 22,3 proc. do 134,9 mln zł. Przepływy operacyjne sięgnęły 93,3 mln zł i były o 115 proc. wyższe rdr.

Izraelski segment Formula Systems wypracował 1,776 mld zł przychodów, o 13,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku oraz 267,6 mln zł zysku EBITDA, co oznacza 27,2 proc. wzrost rok do roku. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej segmentu sięgnęły 329,5 mln zł, 143 proc. więcej rok do roku.

Łącznie w pierwszym półroczu przychody grupy wzrosły o 15,6 proc. do 5,77 mld zł, a wynik netto zwiększył się o 10,7 proc. do 176,8 mln zł.

Przychody w pierwszym półroczu wzrosły najmocniej w segmencie spółek izraelskich, o 19 proc. (do 3,64 mld zł). O 11,7 proc. zwiększyła się sprzedaż Asseco International (do 1,504 mld zł), a w segmencie "polskim" wzrost wyniósł 5,8 proc. (do 639 mln zł).

Spółka podała, że przychody w Polsce w pierwszym półroczu wzrosły dzięki sprzedaży do instytucji publicznych i sektora utilities, wynikającej z realizacji projektów podpisanych w 2019 r., oraz wysokiej sprzedaży usług związanych z bezpieczeństwem i zaufaniem. W Asseco International wzrost wynikał z działań grupy Asseco South Eastern Europe, gdzie zwiększyła się skala działania i rentowność we wszystkich segmentach operacyjnych oraz wzrostu sprzedaży spółek z Hiszpanii, Danii i Portugalii i obszarze rozwiązań ERP. Przychody Formula Systems zwiększyły się dzięki dwucyfrowemu wzrostowi sprzedaży we wszystkich spółkach oraz ubiegłorocznym akwizycjom i przejęciu siedmiu nowych spółek.

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2020 rok ma wartość 10,27 mld zł - poinformowała spółka w raporcie. Backlog jest o 13 proc. wyższy od wartości portfela zamówień na 2019 rok, który grupa notowała w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Portfel zamówień w Polsce (segment Asseco Poland) ma wartość 1,306 mld zł i jest o 16 proc. wyższy niż przed rokiem. W przypadku Asseco International portfel zamówień na 2020 rok jest o 12 proc. wyższy niż przed rokiem i wynosi 2,557 mld zł. Wartość zamówień segmentu Formula Systems jest również wyższa o 12 proc. i wynosi 6,407 mld zł. (PAP Biznes)

