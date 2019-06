Zwrócą pieniądze za smartfon Huawei, jeśli straci dostęp do Google'a i Facebooka

Sprzedawcy w kolejnych krajach obiecują klientom rozważającym zakup smartfonów Huawei, że zwrócą im pieniądze, jeśli sprzęt zostanie odcięty od aplikacji Google'a czy Facebooka. W Polsce, gdzie wkrótce zadebiutują Honor 20 i Huawei Mate 20 X 5G, taką ofertę przygotował sklep internetowy Morele.net.



W wyniku amerykańskich sankcji już w sierpniu użytkownicy nowego sprzętu Huawei mogą zostać odcięci od takich aplikacji jak Google Play, Chrome, Google Maps, Gmail, Youtube, Facebook czy Instagram. Sprawa nie jest jeszcze przesądzona - prezydent Trump może jeszcze wykreślić chińskiego giganta z "czarnej listy" po weekendowym spotkaniu z przewodniczącym Xi podczas szczytu G20 w Osace, a właściciele aplikacji z USA, m.in. Google czy Facebook, postarać się o zwolnienie ich produktów z zakazu.

Tym niemniej zagrożenie jest realne, co przyznaje sam Huawei. Spółka spodziewa się, że sprzedaż jej smartfonów poza Chinami zmniejszy się w tym roku o 40-60 milionów urządzeń (ok. 50 proc.), a przychody w tym i kolejnym roku będą o 30 mld dol. niższe od wcześniejszych prognoz.

Aby rozwiać obawy potencjalnych klientów, dystrybutorzy sprzętu elektronicznego w kilku azjatyckich krajach, m.in. na Filipinach i Sri Lance oraz w Singapurze, Malezji czy Nepalu, obiecują zwrot pieniędzy za smartfony Huawei, jeśli przestaną na nich działać aplikacje Google czy Facebooka - donosi Huawei Central.

Na podobne rozwiązanie w Polsce na razie zdecydował się sklep internetowy Morele.net. "Firma MORELE.NET Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, by zapewnić konsumentom jak najlepsze doświadczenia z użytkowania smartfonów Huawei zakupionych w jej sklepach. Firma MORELE.NET Sp. z o.o. zwróci konsumentowi kwotę wydaną przez niego na zakup smartfona Huawei, pod warunkiem, że przyczyną zwrotu będzie zaprzestanie działania aplikacji Google lub brak aktualizacji zabezpieczeń Google na smartfonie Huawei" - podaje sklep na stronach oferujących produkty Huawei

Wkrótce na polskim rynku zadebiutują dwa chińskie smartfony. Zaprezentowany w piątek w Londynie Honor 20 (marka należy do Huawei) trafi do sprzedaży nad Wisłą w piątek. Natomiast 4 lipca w Warszawie odbędzie się premiera Huawei Mate 20 X 5G - pierwszego w kraju smartfona obsługującego najnowszy i najszybszy standard przesyłu danych, który wciąż jest we wczesnej fazie rozwoju i nie funkcjonuje w Polsce.

Telefon u operatora i w sklepie - ile można zaoszczędzić? Telefon w ofercie z abonamentem czy kupiony na własną rękę? Sprawdziliśmy i policzyliśmy, gdzie bardziej opłaca się kupić smartfona. Zaoszczędzić można całkiem sporo - nawet 2000 zł.

Maciej Kalwasiński