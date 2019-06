Huawei szykuje się na załamanie sprzedaży smartfonów

Nawet o 60 proc. może spaść sprzedaż smartfonów Huawei na rynkach poza Chinami - informuje Bloomberg, powołując się na wyniki wewnętrznych analiz chińskiego giganta.

W ubiegłym roku Huawei sprzedał na całym świecie 206 mln smartfonów, z czego za ponad połowę odpowiadał rynek za Murem. Po tym, jak giganta na cel wziął Donald Trump i spółka znalazła się na "czarnej liście" Amerykanów, Chińczycy spodziewają się w tym roku spadku sprzedaży na rynkach poza Państwem Środka o 40-60 milionów urządzeń.

Jeśli prezydent USA wprowadzi w życie swoje groźby, Huawei zostanie odcięty oprogramowania (choćby aktualizacji Androida od Google'a) kluczowego dla funkcjonowania smartfonów. Firma z Shenzhen zapewne będzie w stanie zaproponować klientom alternatywę, ale nie wiadomo, czy to przekona ich do dalszego korzystania z chińskich urządzeń, na których zabraknie m.in. dostępu do Gmaila, YouTube'a czy Google Maps. Tymczasem amerykańskie firmy, które współpracują z Huawei, zabiegają w Waszyngtonie o ograniczenie sankcji.

Jak informuje Bloomberg, Huawei rozważa ograniczenie sprzedaży najnowszego smartfona Honor 20 poza Chinami. Honor 20 ma zadebiutować w Europie 21 czerwca. Jeśli wyniki będą słabe, Huawei ograniczy dystrybucję smartfonów na Starym Kontynencie.

Aby zrekompensować utratę rynku globalnego, Huawei szykuje ekspansję za Murem. Obecnie jego udział na chińskim rynku zbliża się do 35 proc. W planach spółki jest zwiększenie udziału do 50 proc.

W weekend założyciel i prezes Huawei Ren Zhengfei przyrównał obecny stan firmy do uszkodzonego samolotu i przyznał, że spodziewa się w najbliższych dwóch latach przychodów o 30 mld dol. niższych od wcześniejszych prognoz - podaje Associated Press. W tym i następnym roku przychody spółki mają spaść do ok. 100 mld dol. rocznie z ponad 104 mld dol. w 2018 r. Ren spodziewa się ożywienia biznesu w 2021 r.

Maciej Kalwasiński