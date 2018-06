Zarząd Ferrum ocenia, że cena w wezwaniu jest zbyt niska, ale adekwatna do sytuacji rynkowej

Zarząd Ferrum ocenia, że cena 4,39 zł za akcję w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet jest zbyt niska i nie uwzględnia potencjału spółki - podało Ferrum w komunikacie. Jednocześnie zaznacza, że jest ona odpowiednia do obecnej sytuacji rynkowej i nie wyklucza, że sprzeda w wezwaniu akcje własne.

"Biorąc pod uwagę wycenę akcji spółki na rynku regulowanym w ostatnich sześciu miesiącach przed ogłoszeniem wezwania, zarząd wskazuje, że zaproponowana w wezwaniu cena jest wyższa od średniej z ostatniego półrocza oraz jest zgodna z wymogami przepisów prawa. Zarząd emitenta, biorąc jednak pod uwagę aktualną sytuację finansową spółki, która prezentowana jest w przekazywanych do publicznej wiadomości raportach okresowych, stwierdza, że zaproponowana w wezwaniu cena za jedną akcję spółki na poziomie 4,39 zł jest zbyt niska" - napisano w komunikacie.

"W ocenie zarządu zaproponowana w wezwaniu cena jest niższa od wartości godziwej akcji spółki. Cena zaproponowana w wezwaniu w ocenie zarządu spółki nie uwzględnia potencjału spółki wynikającego z oddłużenia, pozyskania nowych środków finansowych na bieżącą działalność, uruchomienia nowej linii produkcyjnej oraz dobrej sytuacji finansowej spółki zależnej ZKS Ferrum" - dodano.

Zarząd spółki zauważył jednocześnie, że cena wezwania jest z premią do średnich notowań spółki z ostatnich 3 i 6 miesięcy poprzedzających wezwanie.

"Zarząd spółki jest zdania, że mimo iż cena wezwania nie oddaje potencjalnej i rzeczywistej wartości Ferrum, to jednak jest adekwatna do obecnie panujących nastrojów na warszawskiej giełdzie, szczególnie biorąc pod uwagę segment rynkowy emitenta, i jest wyższa od średniego kursu spółki z ostatniego półrocza. Wobec powyższego zarząd spółki nie wyklucza odpowiedzi na ogłoszone wezwanie poprzez sprzedaż przez emitenta posiadanych 1 386 386 sztuk akcji własnych" - napisano w komunikacie.

W przypadku sprzedaży akcji własnych pozyskane pieniądze zostałyby przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego, co pozwoliłoby na poprawę wyników Ferrum.

"Spółka przez wiele lat z powodu braku kapitałów obrotowych musiała dokonywać zakupów surowców od pośredników, co niosło ze sobą znaczne koszty. Aktualnie Ferrum mając do dyspozycji coraz więcej środków finansowych może realizować zakupy samodzielnie, co może mieć znaczący wpływ na osiągane wyniki" - napisano w komunikacie.

Zarząd zaznaczył, że nie zlecał wyceny akcji Ferrum żadnemu podmiotowi zewnętrznemu.

24 maja Watchet wezwał do sprzedaży 19 792 817 akcji Ferrum, stanowiących 34,18 proc. akcji, po 4,39 zł za akcję.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 14 czerwca, a zakończenie 13 lipca 2018 r. Przewidywanym dniem transakcji nabycia akcji zdematerializowanych na GPW jest 18 lipca, przewidywanym dniem rozliczenia transakcji nabycia jest 23 lipca 2018 r.

Wzywający wraz z Funduszem Inwestycyjnym Polskich Przedsiębiorstw Funduszem FIZAN, Mezzanine FIZAN, MW Asset Management są stronami porozumienia.

Watchet posiada obecnie bezpośrednio 33 proc. ogólnej liczby głosów na WZ Ferrum, FIPP posiada bezpośrednio 17,28 proc, Mezzanine 15,54 proc.

MWAM nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Ferrum, przy czym wraz z FIPP współkontroluje Watchet (każdy ze wspólników posiada po 50 proc. udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na WZ Watchet).

Watchet łącznie z pozostałymi stronami porozumienia, zamierza po przeprowadzeniu wezwania osiągnąć 100 proc. ogólnej liczby głosów na WZ Ferrum.

Wzywający, FIPP oraz Mezzanine w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, dokonanego w wyniku konwersji na akcje serii F wierzytelności (co nastąpiło w ramach układu częściowego w postępowaniu o zatwierdzeniu układu) nabyli łącznie 33.368.233 akcje serii F.

pel/ pr/ osz/