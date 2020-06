Zakrywanie twarzy to obowiązek. Grozi mandat 500 zł

Koniec z przymusem e-nauczania

Od dziś zdalna realizacja podstawy programowej w przedszkolach to już nie obowiązek, lecz jedynie możliwość, a decydują o tym dyrektorzy. Na razie nie ma też podstaw, by we wrześniu, w razie wykrycia koronawirusa w szkole, przechodzić na e-kształcenie – pisze w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna".