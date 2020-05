Wzrosty na GPW wyhamowały. Zieleń energetyki

Po mocnym poniedziałku wtorek rozczarował inwestorów z warszawskiej giełdy. Główne indeksy z GPW ruszyły się niewiele, rozczarowały też obroty.

O 0,07 proc. w górę poszedł w górę na dzisiejszej sesji indeks WIG20. Na uwagę zasługuje fakt, iż udało uniknąć się korekty po 4,2-proc. wzrostach z poniedziałku, jednak inwestorzy, którzy liczyli na to, że wtorkowa sesja będzie kontynuacją odrabiania strat, musieli obejść się smakiem.

Niewielkie wzrosty notował też WIG (+0,17 proc.) oraz mWIG40 (+0,31 proc.), nieco lepiej poradził sobie i tak mocny w tym roku sWIG80 (+0,71 proc.). Obroty na szerokim rynku wyniosły 838 mln zł, był to zatem kolejny krok w tył względem kwietniowych poziomów.

Największy negatywny wpływ na WIG20 miał dziś CD Projekt, którego akcje potaniały i 1,4 proc. Przypomnijmy, że dziś mija dokładnie 5 lat od premiery "Wiedźmina 3", a więc gdy, która wprowadziła CD Projekt na zupełnie nowy poziom. Szerzej o rocznicy premiery i obecnej wycenie spółki pisaliśmy w osobnym artykule.

Przeszło 1-proc. spadki notowały także akcje Santandera, PZU i Orlenu. Ten ostatni poinformował, że może zaangażować się w projekt Ostrołęki C, która miałaby powstać w technologii gazowej. Większość blue chipów zanotowała jednak wzrosty. Największe, bo aż 4,3-proc. zanotowało LPP. O ponad 2 proc. szły w górę także papiery Tauronu, KGHM-u oraz PGE. W kontekście energetyki warto wspomnieć, iż pojawiają się kolejne deklaracje z MAP, iż energetyka nie będzie angażowana w dokapitalizowywanie górnictwa.

Na szerokim rynku ponownie wyróżniał się Sanwil (+35 proc.). W mediach pojawiają się informacje o coraz bardziej znaczącym udziale sprzedaży kombinezonów medycznych w sprzedaży Sanwilu, póki co spółka nie śpieszy się z opisaniem sytuacji w raporcie bieżącym.

W dół poszły z kolei akcje R22 (-3,1 proc.). Spółka podała wyniki za I kwartał 2020 roku (trzeci swojego roku obrotowego). Przychody grupy wzrosły rok do roku o 33 proc. do 49,5 mln zł, a zysk operacyjny wzrósł o 32 proc. do 9,4 mln zł. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej był wyższy o 14 proc. do 3,9 mln zł. R22 rosło mocno już przed publikacją wyników, właśnie w związku z wysokimi oczekiwaniami inwestorów. Jeszcze mocniejsze spadki po prezentacji wyników zanotowało INC (-12 proc.), które zapowiedziało chęć wprowadzenia 10 nowych spółek na rynek NewConnect.

Adam Torchała