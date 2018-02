"Wiedźmina 4" nie będzie. "Cyberpunk" bez ograniczeń

Przedstawiciele CD Projektu wzięli udział w konferencji Pareto Securities Gaming Seminar 2018 w Sztokholmie. Poruszone zostały tematy m.in. przyszłości serii "Wiedźmin" oraz "Cyberpunka", pojawiło się także wyjaśnienie dotyczące nowej gry, która ma powstać do 2021 roku.

- "Wiedźmina 4" nie będzie - wynika z wypowiedzi Adama Kicińskiego. To kolejna tego typu deklaracja ze strony prezesa CD Projektu, studio wciąż jednak puszcza oko w stronę graczy, że z Geraltem wcale się nie pożegnało. Podobnie było i tym razem.

- Nie możemy stworzyć "Wiedźmina 4", ponieważ to od początku była trylogia. Nikt jednak nie powiedział, że pewnego dnia nie stworzymy czegoś osadzonego w uniwersum wiedźmina. Póki co jednak skupiamy się na "Gwincie", który w pewnym sensie również jest grą ze świata wiedźmina, a także na "Cyberpunku". Jest jeszcze wiele do zrobienia przy tych dwóch projektach - oświadczył Kiciński, podkreślając, że temat "Wiedźmina 3" także jest zamknięty i nie będzie już żadnych rozszerzeń do tej gry.

Do świata wiedźmina gracze powrócić mogą jednak jeszcze w ciągu najbliższych czterech lat. W strategii studia zapisane jest, że do 2021 roku powstaną dwie duże gry RPG. Pierwszą jest "Cyberpunk 2077", o drugiej póki co nic nie wiadomo. Zapytany o to Kiciński odpowiedział: "W naszej strategii informowaliśmy, że mamy dwie franczyzy: "Wiedźmina" i "Cyberpunka". Jeżeli więc jest mowa o nowej grze, to będzie to albo "Wiedźmin", albo "Cyberpunk". Nic innego". Dodał jednak, że to perspektywa "na teraz".

Prezes CD Projektu podkreślił także, że "Wiedźmin 3" był wielkim osiągnięciem studia i pokazał, czego twórcy nauczyli się podczas tworzenia jedynki i dwójki. - Teraz doświadczenia z całej trylogii lokujemy w "Cyberpunka". Mamy nadzieje, że ta gra będzie jeszcze lepsza od "Wiedźmina 3", choć wiemy, że to ambitne zadanie - zapowiedział, zwracając uwagę, że studio chce iść do przodu i wciąż zaskakiwać graczy nowymi rzeczami.

Piotr Nielubowicz wskazał zaś, że "Cyberpunk" nie będzie posiadał pewnych ograniczeń, które posiadał "Wiedźmin". - "Cyberpunk" będzie zupełnie nowym uniwersum. Pewne rzeczy, które musieliśmy umieścić w uniwersum wiedźmina, z racji tego, że było to właśnie uniwersum wiedźmina, w "Cyberpunku" nie będą nas ograniczały. Ten świat wymyślamy od zera. Będzie to więc RPG, ale w totalnie nowym, otwartym świecie, dlatego wierzymy, że będzie atrakcyjne dla graczy.

Wciąż nie jest znany termin premiery "Cyberpunka 2077". Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się plotki, że gra może pojawić się nawet dopiero po 2020 roku, plotki z początku tego roku sugerują zaś, że demo gry pojawi się na czerwcowych targach E3. - Kampania marketingowa będzie niespodzianką - powiedział tylko w Sztokholmie Kiciński. - Przecież nie możemy zrobić "kampanii kampanii" - dodał żartobliwie. Pełną relację z konferencji areto Securities Gaming Seminar 2018 można obejrzeć na poniższym filmie. Prezentacja CD Projektu zaczyna się w 3:15:50 i wraz z sekcją pytań trwa 50 minut.

Adam Torchała

