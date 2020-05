Warren Buffet sprzedał duży pakiet akcji Goldman Sachs

Berkshire Hathaway, należący do Warrena Buffeta wehikuł inwestycyjny, sprzedał znaczny pakiet akcji banku Goldman Sachs – wynika z dokumentów przesyłanych przez spółkę do nadzoru finansowego. Buffet zainwestował w Goldmana 5 mld dolarów w czasie poprzedniego kryzysu finansowego.

Na koniec I kwartału 2020 r. Berkshire Hathaway posiadało jedynie 1,9 mln akcji banku inwestycyjnego Goldman Sachs – wynika z dokumentów przesłanych do SEC. Tymczasem jeszcze kwartał wcześniej firma Buffeta była w posiadaniu 12 mln akcji banku. To oznacza że w czasie I kwartału, kiedy to przez rynki finansowe przetoczyła się gwałtowna fala spadków wywołana obawami związanymi z pandemią nowego koronawirusa, należąca go „guru z Omaha” firma pozbyła się ponad 10 mln akcji banku. W tym czasie kurs akcji Goldman Sachs spadł o 33%.

Z raportu Berkshire Hathaway wynika, że legendarny amerykański inwestor nie zdecydował się na sprzedaż udziałów innego banku będącego w posiadaniu jego spółki – Wells Fargo. Akcje tego banku straciły 47% w I kwartale. Skorygował jednak udziały w innym dużym banku – JP Morgan, gdzie jego udział spadł z 1,95% do 1,88%.

Jak niedawno pisał Michał Żuławiński, Buffet sprzedał wszystkie posiadane przez siebie akcje spółek lotniczych. Inwestor poinformował o tym ruchu w czasie wirtualnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Berkshire Hathaway. Buffet mówił wtedy także, że banki są teraz dobrze skapitalizowane i zdolne do przetrwania kryzysu gospodarczego, który nastąpił z powodu pandemii. Dodał wtedy, że „ogólnie rzecz biorąc, system bankowy nie będzie problemem” i, że banki „w ogóle nie są moim głównym zmartwieniem”.

Cytowany przez Reutersa Doug Kass, partner zarządzający w Seabreeze Capital Investment, stwierdził, że biorąc pod uwagę fakt sprzedaży przez Buffeta jeszcze w IV kwartale 2019 r. pakietu 6,3 mln akcji Goldman Sachs, nie jest zaskoczony dalszą wyprzedażą akcji tego banku.

Buffet zainwestował w akcje Goldman Sachs 12 lat temu, w czasie ostatniego wielkiego kryzysu finansowego. Za 5 mld dolarów kupił wtedy uprzywilejowane co do dywidendy akcje banku, umożliwiając podwyższenie kapitałów znajdującego się w tarapatach finansowych banku. Był to dość kosztowny biznes dla Goldmana, ponieważ dzięki uprzywilejowaniu akcji Buffet zgarniał co roku 500 mln dolarów dywidendy z banku. W 2013 roku bank porozumiał się z Buffetem co do zmiany warunków umowy, co sprawiło, że bufet stał się jednym z największych akcjonariuszy Goldman Sachs.

Firma guru z Omaha jest jednak wciąż dużym udziałowcem wielu innych amerykańskich banków: Bank of America, Bank of New York Mellon, JPMorgan Chase, PNC Financial i US Bancorp.

Berkshire Hathaway zakończyło I kwartał z rekordowo duża pozycją gotówkową wynoszącą 137,3 mld dolarów. Inwestor, który przez lata słynął z wykorzystywania rynkowych okazji, tym razem powstrzymuje się od zakupów.

