Walizka przy sobie? W Wizz Air już tylko za dopłatą

Wizz Air zmienia zasady - nie zagwarantuje już, że każdy pasażer będzie mógł wnieść ze sobą większy bagaż podręczny do kabiny. Co innego ci, którzy wykupią usługę Wizz Priority.

Zmiany dotyczące polityki bagażowej to ostatnio najczęstsze "niespodzianki", jakie spotykają pasażerów tanich linii lotniczych.

Najpierw Ryanair

Zaczęło się od Ryanaira, którego przedstawiciele przez długi czas odgrażali się, że zmienią reguły, jeśli pasażerowie nie przestaną łamać zasad i próbować przewozić większych bagaży jako mniejsze, podręczne. Przewoźnik tłumaczył, że zamieszanie spowodowane przeładowaniem schowków w kabinie samolotu skutkuje opóźnieniami w połączeniach. W efekcie najpierw tylko 90 pierwszych bagaży podręcznych było zabieranych na pokład. Od stycznia tego roku większy bagaż podręczny na pokład samolotów Ryanaira zabierają tylko ci, którzy dopłacili za bilety w ramach rozszerzonej taryfy. Pozostali przed wejściem do samolotu oddają walizki na czas podróży do luku, bez konieczności uiszczania dodatkowej opłaty. Przy sobie można mieć jedynie niewielką torebkę czy torbę na laptopa.

Teraz Wizz Air

Najwyraźniej praktyka Ryanaira spodobała się jego konkurentowi. Wizz Air obecnie informuje na swojej stronie internetowej, że nie gwarantuje już pasażerowi możliwości zabrania walizki do kabiny. Tłumaczy to "ograniczoną liczbą miejsca na pokładzie".

Komfort posiadania przy sobie pełnego bagażu podręcznego (mała torba o wymiarach 40x30x18 cm + większy bagaż podręczny o zmienionych wymiarach 55x40x23 cm) można sobie zagwarantować pod warunkiem dopłaty. W praktyce oznacza to, że walizkę zabiorą na pokład tylko osoby, które zapłaciły za Wizz Priority. Jest to jednocześnie usługa pierwszeństwa wejścia na pokład, która kosztuje od 22 do 44 zł przy zakupie online lub przez telecentrum Wizz Air albo 110 zł, gdy zakupu dokonuje się na lotnisku.

Podręczne walizki czy większe plecaki pozostałych pasażerów, którzy kupili najtańsze bilety bez dopłaty za Wizz Priority, przed wejściem do samolotu zostaną zabrane i przekazane do luku bagażowego na czas podróży.

Malwina Wrotniak