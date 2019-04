Ursus złożył w sądzie plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe

Ursus złożył w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe - podała spółka w komunikacie.

Ursus poinformował, że czynności podjęte przez komornika działającego na wniosek PKO BP spowodowały m.in., że bieżąca działalność spółki jest utrudniona, gdyż część zapasów została zajęta przez komornika, a inne podmioty finansujące działalność spółki wyraziły zaniepokojenie sytuacją, co może spowodować kolejne utrudnienia w pozyskaniu/kontynuowaniu działalności spółki.

Działający na wniosek PKO BP komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublinie w połowie marca dokonał zajęcia rzeczy ruchomych przeznaczonych do przetworzenia, a także zapasów magazynowych znajdujących się w Lublinie. Wcześniej Ursus otrzymał od PKO BP wezwania do zapłaty należności, w tym należność główną w wysokości 10 mln zł i odsetki do 5 marca 2019 r. w kwocie 618 tys. zł.

osz/