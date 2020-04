Ukraina zdecydowanie zwiększa deficyt budżetowy

Parlament Ukrainy uchwalił w poniedziałek budżet na bieżący rok, uwzględniający poprawki związane z pandemią koronawirusa. Budżet przewiduje zwiększenie deficytu z 2,1 do 7,5 proc. PKB. Odblokowano też możliwość podpisania ustawy o obrocie ziemią.

Nowy budżet zakłada utworzenie funduszu na rzecz walki z koronawirusem w wysokości 64,67 mld hrywien (ok. 2,2 mld euro).

W ustawie przewidziano zwiększenie deficytu o 202 mld hrn (ok. 6,8 mld euro) - do 298,4 mld hrn (ok. 10 mld euro), zmniejszenie dochodów o 119,7 mld hrn (ok. 4 mld euro) - do 975,8 mld hrn (ok. 33 mld euro) i zwiększenie wydatków o 82,4 mld hrn (ok. 2,8 mld euro) - do 1266,4 mld hrn (42,7 mld euro). Założono również bezrobocie w wysokości 9,4 proc. (wcześniej - 8,1 proc.) oraz inflację na poziomie 8,7 proc.

Za przyjęciem projektu zagłosowało 249 deputowanych, przeciwko wypowiedziało się 98 posłów. Do jego przegłosowania koniecznych było 226 głosów.

Wcześniej, 30 marca, Rada Najwyższa Ukrainy nie uchwaliła budżetu; do jego przyjęcia zabrakło wtedy trzech głosów. Do przyjęcia zmian w budżecie na 2020 r. wezwał Ukrainę Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

Również w poniedziałek Rada Najwyższa odrzuciła wszystkie 13 projektów dotyczących unieważnienia głosowania nad ustawą o obrocie ziemią. 10 z nich przedłożyła frakcja Batkiwszczyna byłej premier Julii Tymoszenko. Ustawę w drugim czytaniu przegłosowano 31 marca. Zgodnie z nią rynek ziemi ma zostać otwarty 1 lipca 2021 roku.

Jak wyjaśnia Interfax-Ukraina, przewodniczący Rady Najwyższej Dmytro Razumkow nie może podpisać przyjętej ustawy, dopóki nie zostaną rozpatrzone wszystkie projekty dotyczące unieważnienia głosowania nad nią. Wynik poniedziałkowego głosowania odblokował zatem możliwość podpisania ustawy - podkreśla agencja.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)

