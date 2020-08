Trzaskowski o awarii w "Czajce": Mamy do czynienia z wadą systemową

fot. Andrzej Hulimka / FORUM

To, z czym mamy do czynienia, to przede wszystkim błędne decyzje, które były podejmowane w przeszłości; nie ulega żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z wadą systemową - mówił w niedzielę o awarii układu przesyłowego oczyszczalni ścieków "Czajka" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Konferencję prasową władz Warszawy, w której poza Trzaskowskim uczestniczyli jego zastępca Robert Soszyński i prezes MPWiK Renata Tomusiak, poświęcono awarii układu przesyłowego oczyszczalni "Czajka", w efekcie której od soboty prowadzony jest zrzut ścieków do Wisły.

W ocenie Trzaskowskiego "to, z czym mamy do czynienia, to przede wszystkim błędne decyzje, które były podejmowane w przeszłości". "Nie ulega żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z wadą systemową" - powiedział.

"Już w 1999 roku została podjęta decyzja, która była wtedy uznawana za kontrowersyjną, żeby nie budować dwóch oczyszczalni ścieków, również po lewej stronie Wisły, ale żeby budować przesył. Ta decyzja została potwierdzona w roku 2005" - przekonywał Trzaskowski. Wspomniał też o decyzji z 2006 roku, wskutek której zmieniono projekt i poprowadzono dwie nitki przesyłu w jednym tunelu, nie w dwóch.

Prezydent stolicy podkreślił, że wszystkie ekspertyzy mówią ponadto o "splocie negatywnych okoliczności" realizacji projektu, zwłaszcza wykonania. "Nagromadzenie tych wszystkich wad systemowych doprowadza do sytuacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia, i z którą dzisiaj możemy sobie po raz kolejny radzić" - ocenił.

Naprawy w "Czajce" potrwają znacznie dłużej niż poprzednio

Wszystko wskazuje na to, że naprawy w "Czajce" potrwają znacznie dłużej niż podczas awarii sprzed roku, dlatego, że cały ten przesył trzeba będzie zmienić - poinformował w niedzielę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski powiedział w niedzielę na briefingu prasowym, że w ciągu najbliższych dni wiadomo będzie, czy sensowne jest ewentualne powtórzenie tego, z czym mieliśmy do czynienia rok temu, czyli mostu pontonowego. "Wszystko wskazuje na to, że nie, z prostej przyczyny, pamiętacie państwo, że ten most pontonowy był obliczony na funkcjonowanie trzech miesięcy. Myśmy wtedy przez trzy miesiące te sto metrów tego rurociągu naprawili" - podkreślił.

Natomiast dzisiaj - dodał - "wszystko wskazuje na to, że te naprawy będę musiały potrwać znacznie dłużej". "Dlatego, że po prostu cały ten przesył trzeba zmienić, bo widać, że on był - potwierdziło się to ponad wszelką wątpliwość - wadliwie najpierw pomyślany, a później pojawiło się tutaj mnóstwo problemów również jeżeli chodzi o wykonanie" - powiedział Trzaskowski.

Prezydent stolicy zaznaczył też, że są brane pod uwagę dwa scenariusze awaryjne. "Jeden to jest przeprowadzenie tymczasowego rurociągu po dnie Wisły, zanim ten nowy przesył nie zostanie ukończony, a drugi to jest przeprowadzenie tego tymczasowego przesyłu po moście Północnym" - wyjaśnił.

"Mamy nadzieję, że w ciągu kilkudziesięciu godzin będziemy mogli potwierdzić, który z tych scenariuszy jest wykonalny szybciej, ponieważ oczywiście zależy nam na tym, żeby ten scenariusz awaryjny był jak najszybiej zrealizowany" - podkreślił Trzaskowski. (PAP)

Autorzy: Agnieszka Ziemska, Bartłomiej Figaj, Edyta Roś

agzi/ bf/ amac/ ero/