Trump uratował dolara i zawrócił rynki

Czwartek był kolejnym dniem masakry dolara. Na ratunek amerykańskiej walucie przybył prezydent Donald Trump, co momentalnie odwróciło trendy na rynkach finansowych.

To był pracowity dzień dla inwestorów. Najpierw pracy dostarczył Mario Draghi. Choć EBC nawet o jotę nie zmienił polityki pieniężnej, to podczas konferencji prasowej Włocha kurs EUR/USD rósł jak szalony, po raz pierwszy od grudnia 2014 roku osiągając poziom 1,25 dolara za euro. Momentami kurs dolara sięgał nawet 3,3050 złotego, co było najniższą wartością od ponad 3 lat.

Nurkujący dolar wywindował cenę uncji złota do 1 365,30 USD – a więc nieznacznie powyżej wrześniowego szczytu i najwyżej od sierpnia 2016 roku. Pod wpływem umacniającego się euro (co jest niekorzystne dla eksporterów ze strefy euro) w dół szły ceny akcji na europejskich giełdach: niemiecki DAX spadł o 0,9%.

Wszystko zmieniło się wieczorem, gdy głos zabrał Donald Trump, który de facto zdementował środową wypowiedź własnego sekretarza skarbu. „Dolar będzie stawał się coraz silniejszy i ostatecznie chciałbym widzieć silnego dolara” - powiedział prezydent Trump w wywiadzie dla stacji CNBC.

Była to wypowiedź w całkowitej kontrze wobec tego, co widzieliśmy na wykresach i stojąca w sprzeczności z wypowiedzianym dzień wcześniej frazą Stevena Mnuchina. Sekretarz skarbu Mnuchin powiedział w Davos, że słabszy dolar jest „dla nas dobry w kontekście możliwości handlowych”.

Niemniej jednak to walutowe rozdwojenie jaźni w amerykańskiej administracji przynajmniej na jakiś czas zatrzymało spadek swobodny dolara. Do końca dnia kurs EUR/USD obniżył się z 1,2537 do 1,2405, powracając mniej więcej tam, gdzie był przed konferencją Draghiego. Dolarowa cena złota spadła do 1 347,20 USD za uncję – a więc o blisko 20 USD względem śródsesyjnego maksimum. Zatrzymana została także zwyżka rentowności (czyli spadek cen) amerykańskich obligacji skarbowych.

Wall Street pozostała niezdecydowana. S&P500 i Nasdaq zakończyły czwartkową sesję neutralnie. Tylko Dow Jones zyskał wyraźnie, rosnąc o 0,54% i ustanawiając nowy rekord. Za większość czwartkowej zwyżki odpowiadały jednak tylko trzy walory: Boeinga, 3M i Goldman Sachs. Wzrósł za to indeks zmienności VIX. Pojawiła się zatem szansa, że po dwóch latach nieobecności zmienność wróci do inwestycyjnego jadłospisu.

Krzysztof Kolany