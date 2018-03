Trump nakłada cła na Chiny - azjatyckie giełdy zanurkowały

Azjatyckie giełdy gwałtownie zareagowały na decyzję Trumpa o obłożeniu zaporowymi cłami dużej części produktów importowanych z Chin i odpowiedź Pekinu, która oznacza faktyczne rozpoczęcie wojny handlowej między dwoma największymi potęgami świata.

Głębokie spadki odnotowały dziś wszystkie najważniejsze azjatyckie parkiety. Japoński Nikkei zakończył sesję 4,51 proc. pod kreską, a indeks szerokiego rynku Topix - 3,37 proc.

W Chinach głębiej zanurkowały indeksy szerokiego rynku - Shanghai Composite spadł o 3,39 proc., a Shenzhen Composite aż 4,49 proc., tymczasem zrzeszający największe spółki z obu parkietów CSI 300 stracił 2,87 proc. Walory z Państwa Środka znalazły się na najniższych poziomach od 9 lutego, gdy do Azji dotarła fala mocnych spadków rozpoczęta na Wall Street.

Koreański KOSPI zniżkował o 3,18 proc., a hongkoński Hang Seng na 35 minut przed zakończeniem handlu był 3,01 proc. na minusie.

Decyzję Trumpa odczuli również akcjonariusze spółek notowanych w USA. Dow Jones stracił w czwartek ponad 700 punktów, a więc 2,93%. Indeks S&P500 zanurkował o 2,52%, kończąc dzień na najniższym poziomie od połowy lutego. Nasdaq stracił 2,43% i wymazał marcowe wzrosty. Były to najsilniejsze spadki na Wall Street od sześciu tygodni

Prezydent USA podpisał memorandum, na mocy którego amerykańska administracja może nałożyć cła i inne restrykcje na niektóre produkty importowane z Chin. Konkretna lista towarów ma zostać ogłoszona w ciągu 15 dni, ale już wiadomo, że znajdą się na niej dobra, których import do USA z Państwa Środka wynosił ok. 60 mld dolarów rocznie (ok. 10 proc. całego importu do Stanów z Chin). Stawki mają sięgać nawet 25 proc. wartości sprowadzanych dóbr. Waszyngton ma też jeszcze mocniej niż dotychczas ograniczać chińskie inwestycje w USA.

Sankcje są odpowiedzią na praktyki Chin polegające na kradzieży i wymuszaniu transferów własności intelektualnej z amerykańskich firm, ale też na deficyt USA w obrotach handlowych z Chinami.

Trump nie musiał długo czekać na reakcję Pekinu

"Jeśli ktoś wypowiada wojnę handlową Chinom, będziemy walczyć do samego końca" - stwierdził ambasador Państwa Środka w USA Cui Tiankai. Na razie Chińczycy podjęli działania w związku z wchodzącymi dziś w życie taryfami obejmującymi stal i aluminium, eksportowane zza Muru do USA.

Chińskie ministerstwo handlu ogłosiło dziś zamiar objęcia 15-proc. stawką celną 120 amerykańskich towarów, od owoców i wina, po stalowe rury. Planowane jest także wprowadzenie 25-proc. cła na 8 grup produktów, w tym na amerykańską wieprzowinę. Łączna wartość importu tych dóbr z USA do Chin to ok. 3 mld dolarów rocznie. Na liście zabrakło kluczowych produktów - soi, sorgo i samolotów Boeinga. Dopiero objęcie tych produktów specjalnymi taryfami poważnie uderzyłoby w gospodarkę USA, szczególnie wrażliwy sektor rolniczy, istotny w tzw. "swing states", gdzie decydują się losy wyborów w Stanach Zjednoczonych. Pekin zapowiedział już, że szykuje kolejne retorsje.

Maciej Kalwasiński