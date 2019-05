Trump grał w golfa z Abem, a urzędnicy negocjowali ws. handlu

Przebywający w Japonii prezydent USA Donald Trump rozegrał w niedzielę partię golfa z japońskim premierem Shinzo Abem. W poniedziałek obaj przywódcy będą rozmawiać m.in. o handlu, ale według agencji Kyodo szanse na zawarcie umowy podczas wizyty nie są duże.

"Wspaniały poranny golf z premierem @AbeShinzo" - napisał na Twitterze prezydent USA, który wraz ze swoją małżonką Melanią przybył w sobotę do Japonii z czterodniową wizytą.

Great morning of golf with Prime Minister @AbeShinzo at Mobara Country Club in Chiba, Japan! pic.twitter.com/EZeJ8znS51

Jeszcze w niedzielę Trump zasiądzie na widowni tradycyjnych japońskich walk sumo, a następnego dnia jako pierwszy zagraniczny przywódca spotka się z nowym cesarzem Japonii Naruhito.

Przed poniedziałkowymi rozmowami dwustronnymi Trumpa z Abem urzędnicy z obu krajów negocjowali w sprawie porozumienia handlowego. W sobotę przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer spotkał się w Tokio z ministrem ds. rewitalizacji gospodarczej Japonii Toshimitsu Motegim, z którym rozmawiał o cłach na produkty rolne i przemysłowe.

Trump ogłosił na Twitterze, że rozmowy handlowe przynoszą "wielki postęp", a ważnymi tematami są "rolnictwo i wołowina". Dodał jednak, że "wiele będzie musiało poczekać do lipcowych wyborów" parlamentarnych w Japonii.

Great progress being made in our Trade Negotiations with Japan. Agriculture and beef heavily in play. Much will wait until after their July elections where I anticipate big numbers!