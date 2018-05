To już pewne. Zbliżeniowo bez PIN-u do 100 zł

Firma Mastercard poinformowała, że otrzymała od Narodowego Banku Polskiego zgodę na podwyższenie do 100 zł limitu płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN. Zmiany wejdą w życie najwcześniej w II kwartale 2019 roku.

O tym, że rynek szykuje się do podniesienia limitów transakcji bez PIN, pisaliśmy na naszych łamach już w ubiegłym roku. Dziś firma Mastercard poinformowała, że otrzymała zgodę NBP na podniesienie limitu transakcji bez PIN do 100 zł. Nowe zasady wejdą jednak w życie nie wcześniej niż w II kwartale 2019 r. Na tę chwilę nie mamy jeszcze potwierdzenia, czy taką zgodę ma już Visa. Można jednak zakładać, że to tylko kwestia czasu – trudno sobie wyobrazić, by karty obu systemów miały pod tym względem działać na innych zasadach.

Obecny limit 50 zł dla transakcji zbliżeniowych bez PIN ustanowiony zostały przed 10 laty, kiedy to nowa technologia dopiero raczkowała. Dziś zbliżeniowo płacimy już częściej niż w sposób tradycyjny. W 2017 r. po raz pierwszy średnia wartość transakcji zbliżeniowej przekroczyła 50 zł , a tym samym była ponad 3-krotnie wyższa niż w 2010 r. Firma Mastercard argumentuje, że obecny limit jest już za niski. W ciągu dekady realna wartość nabywcza pieniądza spadła o łącznie 21,6 proc. Zestaw produktów, który 10 lat temu był wart 100 zł, dziś kosztuje ponad 120 zł. W efekcie, maksymalna kwota 50 zł ustalona w 2007 r. przestała być adekwatna do dzisiejszych warunków.

Polacy znajdują się w czołówce narodów najchętniej korzystających z płatności zbliżeniowych. Jak wynika z danych NBP, na koniec 2017 r. już niemal 80 proc. wszystkich kart płatniczych w Polsce miało funkcję zbliżeniową, a prawie 95 proc. terminali płatniczych umożliwiało transakcje w tej technologii. W efekcie, już niemal 80 proc. wszystkich transakcji kartami w Polsce to płatności zbliżeniowe, a, zgodnie z wynikami badań Mastercard, Polacy płacą w ten sposób 20 razy częściej niż Niemcy.

W porównaniu z innymi krajami europejskimi, aktualny limit transakcji bez PIN obowiązujący w Polsce należy do najniższych. Wyższe kwoty funkcjonują nie tylko w krajach Europy Zachodniej (np. w Wielkiej Brytanii 30 funtów, czyli ok. 145 zł; we Francji i Irlandii 30 euro, czyli ok. 130 zł), ale też w tych z Europy Środkowo-Wschodniej (np. na Litwie 25 euro, czyli ok. 105 zł; w Rumunii 100 lejów, czyli ok. 90 zł; na Słowacji 20 euro, czyli ok. 85 zł).

Wojciech Boczoń