Szczyt zakażeń koronawirusem we Włoszech dopiero nadejdzie

W przyszłym tygodniu we Włoszech można spodziewać się szczytu zarażeń koronawirusem, liczba infekcji sięgnie 30-40 tysięcy - taką hipotezę przedstawił w poniedziałek farmakolog Silvio Garattini.

"W przyszłym tygodniu oczekujemy szczytu zakażeń; realistyczne jest myślenie o 30-40 tysiącach przypadków. Wszystko zależy od nas, od naszej zdolności uniknięcia zakażeń" - stwierdził założyciel Instytutu Badań Farmakologicznych w wywiadzie dla włoskiego Radia Capital.

Zaapelował o stosowanie się do zaleceń władz. Obecny bilans koronawirusa we Włoszech to 2158 zmarłych i prawie 28 tysięcy potwierdzonych przypadków infekcji.

Włosi są zdezorientowani

Tydzień po wejściu w życie we Włoszech dekretu rządu, który ograniczył możliwość wychodzenia z domu, nadal nie jest jasne, co można robić, a co jest zabronione. Media i władze udzielają rad obywatelom, którzy często nie wiedzą, jak interpretować przepisy.

Odpowiedzi na liczne pytania obywateli udzieliło ministerstwo spraw wewnętrznych, które wcześniej informowało, że w całym kraju w ciągu czterech dni policja spisała 20 tysięcy osób, zarzucając im złamanie rozporządzenia ograniczającego prawo do wyjścia z domu wyłącznie do uzasadnionych powodów. Są to praca, zdrowie i inne pilne potrzeby, takie jak zakupy.

W razie kontroli należy złożyć oświadczenie ze swymi pełnymi danymi oraz opisem celu wyjścia i pokonywanej trasy. Miliony Włochów ściągnęły wzory takiej deklaracji z internetu i je wydrukowały, ale - jak się okazuje - niekiedy nie potrafią ich wypełnić i nie wiedzą, czy mają zawsze je mieć przy sobie.

Wiele osób nie ma nadal pewności, czy dozwolone są spacery, ponieważ pojawiały się sprzeczne informacje na ten temat. "Spacery są dozwolone tylko wtedy, gdy są ściśle konieczne i uzasadnione" - wyjaśniło MSW. To zaś znaczy - jak uznały media - że najlepiej iść na spacer na zakupy, do apteki, do pracy albo do lekarza.

Ale z drugiej strony - jak podkreślił resort - "usprawiedliwione jest każde wyjście z domu w celu aktywności sportowej lub motorycznej na powietrzu".

Ponieważ aktywność ta jest dozwolona, nie trzeba wypełniać żadnego oświadczenia, kiedy idzie się np. pobiegać - odpowiedziało MSW. Wyjaśniło zarazem, że do parków dozwolony jest tylko wstęp indywidualny; wykluczone jest zatem bieganie w grupie.

Rozwiano także wątpliwości dotyczące jazdy rowerem. Można nim jechać do pracy, na zakupy, w celu uprawiania sportu; zawsze pod warunkiem zachowania odległości jednego metra od innych osób.

Samochodem można natomiast jeździć bez ograniczeń z członkami rodzin, z którymi się mieszka. Gdy natomiast jedzie się z kimś, kto nie należy do rodziny, także w aucie wymagane jest zachowanie odległości jednego metra. To oznacza, że pasażer musi siedzieć na miejscu z tyłu po przekątnej od kierowcy.

Dozwolone jest wyprowadzanie psów na spacery, jednak tylko w pobliżu domu. Do weterynarza można pojechać z domowym zwierzęciem tylko w pilnych przypadkach. Do gabinetu może wejść z psem czy kotem tylko jedna osoba.

MSW wyraźnie podkreśliło, że nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wyjście po gazety do kiosku i po papierosy. Na liście otwartych sklepów są także te z tytoniem i papierosami elektronicznymi.

Za nieuzasadnione władze uznają wyjazdy do domów wakacyjnych poza miastem.

Chiny: nieznaczny wzrost zakażeń

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia podała w poniedziałek, że w ciągu ostatniej doby odnotowano w Chinach 21 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 13 zgonów wywołanych Covid-19. Poprzedni raport mówił o 16 nowych infekcjach 14 zgonach.

Najwięcej nowych przypadków śmiertelnych miało miejsce w centralnej prowincji Hubei, gdzie wirus w ciągu doby zabił 12 osób, w tym 11 w mieście Wuhan. W prowincji tej zanotowano jednak tylko jedno nowe zakażenie.

W całych Chinach bilans ofiar śmiertelnych wynosi teraz 3226. Liczba osób zainfekowanych wzrosła do 80 881.

Korea Południowa: nadal maleje liczba zakażeń

W Korei Południowej trzeci dzień z rzędu liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem nie przekroczyła stu. Krajowe służby sanitarne poinformowały we wtorek, że ciągu ostatnich 24 godzin zanotowano 84 nowe infekcje.

W ciągu ostatniej doby zmarły dwie osoby. Tym samym bilans ofiar śmiertelnych w Korei Płd. wynosi 81, natomiast zakażonych jest 8320 osób. Wyzdrowiało 1401 osób.

Koreański prezydent Mun Dze In wyraził przekonanie, że jego kraj ma już za sobą szczyt epidemii koronawirusa, która rozpoczęła się w mieście Daegu, na południu Korei Płd.

W Turcji liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła w poniedziałek o 29. Tym samym ilość przypadków infekcji w tym kraju wynosi obecnie 47 - poinformował w poniedziałek turecki minister zdrowia Fahrettin Koca.

"Niemal wszystkie najnowsze przypadki infekcji dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodu i Europy, a trzy zakażone osoby uczestniczyły w pielgrzymce do Mekki" - napisał na Twitterze Koca.

Wcześniej w poniedziałek tureckie MSW podało, że w celu walki z koronawirusem o północy zamknięte zostaną kawiarnie, kina, kluby sportowe, restauracje i teatry. Zawieszone też zostają zbiorowe modlitwy w meczetach.

Ankara rozszerzyła także do 20 listę krajów, do których odwołała wszystkie loty. W poniedziałek decyzja ta została podjęta m.in. w stosunku do Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

