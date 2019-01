Świetny finisz na GPW. Mocne wzrosty WIG20

Po bardzo udanym finiszu sesji WIG20 zamknął pierwszą w tym tygodniu sesję na sporym plusie. Zyskiwały także inne główne indeksy GPW.

Dobre nastroje z piątku utrzymały się także na światowych rynkach i po weekendzie. To w dużej mierze pokłosie słów Jerome'a Powella, który uległ presji lobby finansowego i zadeklarował gotowość do złagodzenia kursu w polityce monetarnej. Inwestorzy przyjęli to jako zwiastun spowolnienia tempa zacieśniania polityki monetarnej i ruszyli do kupowania akcji. W piątek S&P500 zyskał 1 proc., dziś rósł o kolejny.

Optymizm ten przekładał się w poniedziałek na europejskie rynki, na większości bowiem przeważała zieleń. Szczególnie dobrze wypadał WIG20, który od początku dnia plasował się w czołówce wzrostowych indeksów. A warto dodać, ze nie było to ostatnie słowo byków z Książęcej. WIG20 gwałtownie skoczył jeszcze na finiszu sesji, co ostatecznie dało wynik +2 proc., czyli najlepszą dziś stopę zwrotu pośród głównych indeksów europejskich parkietów. Dobrze wypadły także inne indeksy GPW - mWIG zyskał 1,3 proc., sWIG 0,8 proc., zaś WIG 1,8 proc.. Obroty na szerokim rynku wyniosły blisko 810 mln zł, z czego 696 mln zł na blue chipach.

Wśród spółek z WIG20 najmocniej rósł PGNiG (o 4,9 proc.), którego kurs znalazł się najwyżej w historii. Zwyżkowały także Orlen (o 3,7 proc.) oraz Lotos (o 3,1 proc.), którego kurs również wyznaczył historyczne maksimum. Na minusie sesję zakończyły dwie spółki z indeksu blue chipów, obie z sektora telekomunikacyjnego: Cyfrowy Polsat (o 1,2 proc.) oraz Orange (o 0,6 proc.).

Na szerokim rynku zwrócił uwagę spadek kursu Mabionu (o 4,6 proc., najmocniej w mWIG40). Akcje biotechnologicznej spółki zanotowały czwartą z rzędu zniżkową sesję i są na najniższym poziomie od przełomu 2016/2017 r. Zwyżki kontynuowali producenci gier. PlayWay - po publikacji danych o sprzedaży gier - wzrósł o 6,3 proc., CI Games zyskał 2,4 proc., 11 bit studios poszedł w górę o 2,3 proc., a CD Projekt był na plusie o 2 proc.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3033,64 -0,27 1,58 -0,81 -15,91 1,07 DAX Niemcy 10747,81 -0,18 3,53 -0,37 -19,31 1,79 FTSE 100 W.Brytania 6810,88 -0,39 1,14 0,48 -11,82 1,23 CAC 40 Francja 4719,17 -0,38 0,86 -1,95 -13,74 -0,24 IBEX 35 Hiszpania 8776,30 0,44 3,33 -0,44 -15,70 2,77 FTSE MIB Włochy 18953,27 0,65 3,43 1,13 -16,73 3,43 ASE Grecja 620,60 0,80 2,78 -4,33 -25,20 1,19 BUX Węgry 40569,47 1,06 4,01 3,01 1,44 3,65 PX Czechy 1008,56 0,43 2,23 -3,06 -8,75 2,23 RTS INDEX (w USD) Rosja 1118,03 2,87 6,16 -3,45 -8,35 4,87 BIST 100 Turcja 89951,09 1,26 -0,54 -4,00 -22,88 -1,45 WIG 20 Polska 2331,45 2,04 3,56 2,19 -7,83 2,41 WIG Polska 58971,42 1,77 3,13 1,36 -9,71 2,22 mWIG 40 Polska 3977,00 1,27 2,05 -0,43 -19,42 1,73 Źródło: PAP

Z kolei kurs Benefit Systems spadł o 2,5 proc. Spółka podała, że liczba aktywnych kart sportowych w czwartym kwartale ubiegłego rok liczba kart wzrosła o 90 tys. Z kolei akcjonariusze Krezusa poznali kolejny rozdział afery dotyczący ich spółki. Z analizy audytu przeprowadzonej przez nowy zarząd wynika, że stary za pomocą "l ewych" faktur wyprowadzał pieniądze z firmy

Adam Torchała/PAP Biznes