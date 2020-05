Sprzedaż CCC w sklepach zgodnie z przewidywaniami

Sprzedaż grupy CCC w sklepach stacjonarnych po otwarciu handlu w Polsce idzie zgodnie z przewidywaniami. Ruch w sklepach grupy jest niższy rdr, ale spadki są mniejsze niż średnio w galeriach handlowych. Otwarcie sklepów stacjonarnych nie zaszkodziło sprzedaży online - poinformował PAP Biznes prezes Marcin Czyczerski.





20 kwietnia grupa CCC otworzyła ponad 130 sklepów w parkach handlowych w mniejszych miejscowościach w całej Polsce. Z kolei tydzień temu, 4 maja, grupa otworzyła salony w centrach handlowych, uruchamiając tym samym już wszystkie 470 sklepów w Polsce.

"Z dostępnych danych wynika, że przeciętny poziom trafficu w galeriach handlowych w Polsce w pierwszych dniach po otwarciu sklepów 4 maja to minus 50 proc. Ruch w naszych sklepach też jest niższy w porównaniu do ubiegłego roku, ale spadki są mniejsze. Wygląda na to, że na teraz to my budujemy ruch w galeriach, a nie odwrotnie - nie działają food courty, wiele sklepów jest wciąż zamkniętych, a my mamy dobrą ofertę" - powiedział PAP Biznes prezes CCC Marcin Czyczerski.

"Sprzedaż w sklepach stacjonarnych po otwarciu handlu idzie zgodnie z naszymi przewidywaniami" - dodał.

Jak poinformował, spółka intensywnie przygotowywała się podczas lockdownu do ponownego otwarcia pod względem operacyjnym, bezpieczeństwa i komunikacji, aby ruszyć ze sprzedażą dokładnie w momencie decyzji o otwarciu i być gotowym na każdy scenariusz.

"Bardzo dobrze wygląda u nas konwersja (stosunek osób, które dokonały zakupu do liczby odwiedzających sklep) i inne parametry sprzedażowe. To z jednej strony efekt tego, że obecnie do sklepów przychodzą ci, którzy mają realną potrzebę zakupową, z drugiej zasługa zmienionej, ulepszonej komunikacji z naszymi klientami oraz bardzo dobrej oferty produktowej. Ruch w galeriach nie pomaga, ale to, co jest pod naszą kontrolą oceniam dobrze" - powiedział Czyczerski.

Grupa jest zadowolona z e-commerce, a otwarcie sklepów stacjonarnych nie zaszkodziło sprzedaży w tym kanale.

"Notujemy bardzo dobre wzrosty sprzedaży. Po chwilowym +wahnięciu+ pod koniec marca, gdy dynamiki nieco osłabły, od kwietnia e-commerce bardzo dynamicznie rośnie. Otwarcie sklepów stacjonarnych nie zaszkodziło sprzedaży online, co pokazuje, że powinniśmy konsekwentnie kroczyć w obranym przez nas kierunku umacniania przewag ecommercowych i omnichannelowych" - powiedział prezes CCC.

"Pandemia trwale zmienia nawyki zakupowe, i zarówno my, jak i wynajmujący muszą to zaakceptować i się do tego zaadoptować. Powoli handel się normalizuje, ale w zupełnie innej rzeczywistości" - dodał.

Na rynkach zagranicznych na dzień dzisiejszy grupa będzie mieć otwarte blisko 400 sklepów.

"Właśnie ponownie otwiera się Szwajcaria. Najlepiej pod względem sprzedażowym radziły sobie w ostatnich dniach Czechy i Słowacja" - powiedział Marcin Czyczerski.

Anna Pełka