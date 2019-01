Samsung Galaxy S10 będzie miał portfel na kryptowaluty

Potwierdzają się doniesienia mówiące o tym, że najnowszy flagowiec Samsunga będzie urządzeniem przyjaznym dla miłośników kryptowalut. W sieci pojawiły się zdjęcia urządzenia, na których widać nie tylko słynny już ekran z dziurką na kamerę, ale także wbudowaną aplikację portfela na wirtualne waluty.

W grudniu 2018 r. informowaliśmy o pierwszych doniesieniach wskazujących na to, że Samsung pracuje nad własnym portfelem kryptowalutowym. Spodziewano się, że trafi on na rynek wraz z najnowszą linią smartfonów Galaxy S10. Preinstalowana aplikacja miałaby obsługiwać bitcoina, ethereum, tokeny bazujące na specyfikacji erc20 oraz bitcoin cash.

Od kilku tygodni w sieci pojawiają się kolejne szczegóły dotyczące flagowców koreańskiego producenta. Przed premierą zaplanowaną na 20 lutego wiemy już m.in., jak będą nazywać się poszczególne odmiany Galaxy, z jakich będą korzystać ekranów i modułów aparatów fotograficznych.

23 stycznia jeden z użytkowników Twittera opublikował zdjęcia pokazujące telefon Samsung Galaxy S10 z uruchomioną aplikacją Samsung Blockchain KeyStore. Oprogramowanie ma umożliwiać bezpieczne przechowywanie kluczy umożliwiających zarządzanie posiadanymi kryptowalutami. Widoczne na ekranie opcje obejmują założenie nowego portfela lub import wcześniej założonego. Dostępu do danych mają strzec zabezpieczenia biometryczne.

Producenci smartfonów do tej pory raczej ostrożnie podchodzili do podsuwania użytkownikom narzędzi pozwalających na obsługę wirtualnych walut. W maju 2018 r. o włączeniu portfela BTC do listy aplikacji dostępnych we własnym sklepie informował chiński producent Huawei. Zapowiadał on również preinstalowanie takiego oprogramowania w nowych urządzeniach. Najnowsze smartfony Huawei w globalnej wersji nie posiadają jednak portfela kryptowalutowego od razu po wyjęciu z pudełka.

MK